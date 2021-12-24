Российские роллеры завоевали 20 медалей на Чемпионате и Первенстве Европы

Source: Russia Ministry of Sport

18 декабря в Вальядолиде (Испания) состоялись Чемпионат и Первенство Европы по роллер спорту в дисциплине фристайл. Российские спортсмены завоевали семь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей, что позволило им занять первое место в медальном зачёте. В соревнованиях участвовали также спортсмены из Германии, Венгрии, Украины, Греции и Португалии.Золотые медали Чемпионата Европы завоевали Алёна Ефимова в прыжке в высоту, установив новый мировой рекорд в прыжке в высоту – 131 см, Анна Кукушкина в слайдах и Елизавета Иваненко во фристайл батле.Серебряные медали Чемпионата Европы выиграли Елизавета Иваненко во фристайл – слаломе, Алёна Ефимова и Константин Хоменко в слайде.Бронзовые медали Чемпионата Европы получили Денис Широбоков в слайде, Анна Волокитина в прыжке в высоту, Артём Пузанов во фристайл батле.Победителями Первенства Европы стали Софья Анисимова во фристайл – слаломе и во фристайл батле, Глеб Великанов во фристайл – слаломе и фристайл батле.Серебряные медали Первенства Европы завоевали Анна Чуркина во фристайл – слаломе и во фристайл батле, Тимофей Шилов в фристайл – слаломе, Анна Кукушкина в скоростном слаломе.Бронзовые медли Первенства Европы выиграли Маргарита Комаровская во фристайл – слаломе, Юлия Комиссарова во фристайл батле, Роман Щапов во фристайл батле.Министерство спорта Российский Федерации поздравляет победителей, призёров, тренерский штаб и Федерацию роллер спорта России с завоеванием медалей Чемпионата и Первенства Европы и желает новых побед!Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI