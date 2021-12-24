Ратифицировано соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана

Source: Russia – Council of the Federation

Установлены международно-правовые основы формирования общего пространства обороны и безопасности между двумя странами.

Одобрена ратификация соглашения между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан.

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Докладчиком по вопросу выступил председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

По его словам, соглашение направлено на установление международно-правовых основ формирования общего пространства обороны и безопасности между Россией и Таджикистаном.

«Основные задачи, функции, принципы построения и основы применения Объединенной региональной системы ПВО определяются Положением об Объединенной региональной системе противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, прилагаемым к Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью», — подчеркнул сенатор.

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