Ратифицирована Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

Source: Russia – Council of the Federation

Документ направлен на создание основы для сотрудничества учреждений юстиции государств-участников СНГ.

Одобрена ратификация Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

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Докладчиком по вопросу выступила член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева. АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области

По ее словам, в настоящее время участниками Конвенции являются семь государств СНГ, и, в соответствии с Конвенцией, граждане каждой из договаривающихся сторон, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех других договаривающихся сторон такой же правовой защитой личных, имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этой договаривающейся стороны.

«Они имеют право беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела. Граждане также могут подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять другие процессуальные действия», — сказала сенатор. «Это позволит существенно сократить сроки рассмотрения соответствующих запросов граждан», — добавила сенатор.

«Российская Федерация ратифицирует Конвенцию с оговорками и заявлениями, которые направлены на дополнительную защиту прав граждан Российской Федерации. В частности, предусматривается, что решение о выдаче лица, совершившего преступление, за которое в соответствии с законодательством запрашивающей договаривающейся стороны устанавливается смертная казнь, принимается при условии предоставления гарантий, подтверждающих, что к этому лицу не будет применена смертная казнь», — подчеркнула Елена Афанасьева.

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