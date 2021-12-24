Пятилетними программами газификации регионов Северо-Западного федерального округа охвачено 688 населенных пунктов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 декабря 2021, 16:00

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества «Газпрома» с субъектами РФ, входящими в состав СЗФО. В частности, речь шла о газоснабжении и газификации округа.

Отмечено, что по территории СЗФО проложены высокотехнологичные газопроводы Северного газотранспортного коридора Единой системы газоснабжения России. Он становится основным для поставок газа российским потребителям.

Особое внимание было уделено вопросам реализации подписанных «Газпромом» и регионами СЗФО программ развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы. Согласно документам, запланировано строительство 288 новых объектов — газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС), межпоселковых газопроводов, а также реконструкция еще 26 ГРС. Реализация программ позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей в 688 населенных пунктах. В том числе, будет на 100% завершена технически возможная газификация Ленинградской области.

Одновременно в этих регионах идет активный сбор заявок на догазификацию домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. На сегодняшний день получено около 54 тыс. обращений.

Справка

В Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) входят 11 субъектов Российской Федерации: город Санкт-Петербург, Республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ.

Между ПАО «Газпром» и субъектами РФ, входящими в состав СЗФО, действуют соглашения о сотрудничестве.

Управление информации ПАО «Газпром»

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