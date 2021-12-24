Председатель Совета Федерации подвела итоги осенней сессии и работы верхней палаты парламента в 2021 году

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко отметила, что в 2021 году много усилий было положено на восстановление экономики и на поддержку граждан.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подвела итоги осенней сессии и работы верхней палаты парламента в 2021 году.

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По ее словам, год выдался динамичным и объективно непростым. «Много усилий было положено на восстановление экономики, на поддержку граждан. Несмотря на все испытания, нам удалось пройти этот период без потрясений, сохранить социальную стабильность».

Спикер СФ сообщила, что за год в рамках заседаний было рассмотрено свыше 500 законов, направленных на реализацию Послания Президента РФ, достижение национальных целей, рост благополучия граждан и эффективное развитие регионов. Валентина Матвиенко отметила активную совместную работу с новым составом Государственной Думы и с Правительством.

Как подчеркнул Президент, все уровни публичной власти, в соответствии с положениями Конституции, «являются единой системой», которая должна работать слаженно и эффективно – в интересах граждан

Среди принятых в осеннюю сессию законов Валентина Матвиенко выделила закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации. «Как подчеркнул Президент, все уровни публичной власти, в соответствии с положениями Конституции, «являются единой системой», которая должна работать слаженно и эффективно – в интересах граждан. Чтобы этого добиться, необходима корректировка и федерального, и регионального законодательств».

Касаясь подготовки федерального бюджета, Председатель СФ отметила, что большая часть инициатив Совета Федерации была учтена ещё до внесения документа в Государственную Думу. «В итоге бюджет получился взвешенным, продуманным, и по‑настоящему социально ориентированным».

В выступлении Валентина Матвиенко остановилась также на вопросах развития социальной сферы. Она напомнила, что одобрен блок законов, направленных на поддержку беременных женщин и детей, совершенствование системы занятости населения и повышения трудовых гарантий, а также увеличения минимального размера оплаты труда. «В тесном взаимодействии с Правительством России обеспечено выделение дополнительного финансирования регионам на оказание медицинской помощи гражданам, почти 300 миллиардов рублей. Финансовую поддержку получили все регионы без исключения».

В течение года, добавила спикер СФ, сформирована нормативная база для развития принципиально новой единой цифровой платформы «Социальное казначейство» для оказания мер поддержки в интересах граждан, получающих адресную социальную помощь, в том числе семей с детьми.

Валентина Матвиенко также рассказала о поддержке Советом Федерации российских регионов и городов – Норильска, Кисловодска, Таганрога, Тынды. «Мы обязаны довести все такие инициативы до логического завершения, подтвердив свое звание «палаты конкретных дел». Здесь нужно активнее привлекать к сотрудничеству ВЭБ, институты развития и госкорпорации», — подчеркнула председатель СФ.

Значимой темой, по словам спикера СФ, остается достижение экологического благополучия. «Продолжим совершенствовать природоохранное и лесное законодательство, решать конкретные экологические проблем в регионах».

Председатель СФ считает, что на качественно новый уровень вышло проведение Дней субъектов Федерации. «В постановлениях по их итогам мы формулируем чёткие рекомендации в адрес федеральных органов исполнительной власти».

Валентина Матвиенко напомнила, что в рамках осенней сессии прошли сразу три крупных форума, организованных Советом Федерации — четвёртый Форум социальных инноваций регионов, восьмой Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» и третий Евразийский женский форум.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, спикер СФ подчеркнула, что парламентская дипломатия играет всё более весомую роль как инструмент для реального диалога и разрядки напряженности.

«Именно рост взаимопонимания и взаимодоверия провозглашён одной из главных целей Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которую организаторы вынуждены были перенести. Конференция обязательно состоится, как только будут созданы соответствующие условия», — сказала Валентина Матвиенко.

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