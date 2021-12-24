Органы власти субъектов РФ смогут материально стимулировать граждан, добровольно участвующих в защите госграницы

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет о стимулировании добровольцев-пограничников.

Одобрены изменения в статью 41 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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24 декабря 2021 года, 09:59г.

Авторами законодательной инициативы являются председатель Комитета СФ Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области сенатор РФ Сергей Аренин, АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области а также депутаты ГД.

Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин. РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления наделяются правом за счет средств соответствующих бюджетов оказывать меры поддержки, в том числе осуществлять материальное стимулирование, предоставлять льготы и компенсации российским гражданам, участвующим на добровольных началах в защите Государственной границы», — сказал законодатель.

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