Одобрен Федеральный закон «О публично-правовой компании «Роскадастр»

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил Э. Исаков.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О публично-правовой компании «Роскадастр».

Смотрите также

Как сообщил член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры создается публично-правовая компания «Роскадастр», определяются ее правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия, порядок управления, органы управления и их компетенция, источники формирования имущества компании, а также особенности ее реорганизации и ликвидации.

Учредителем компании является Российская Федерация, при этом компания действует на основании устава, утверждаемого Правительством РФ.

Устанавливаются функции, полномочия и виды деятельности компании, к которым отнесены, в том числе, геодезические, картографические, кадастровые и землеустроительные работы, работы по созданию, эксплуатации, модернизации государственных информационных систем и ресурсов, научная и образовательная деятельность, а также деятельность в сфере развития информационных технологий и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В целях реализации возложенных на компанию функций и полномочий ей также предоставляется право осуществлять деятельность, приносящую доход. Доходы от осуществления деятельности компании поступают в ее распоряжение.Плата за предоставление сведений единой электронной картографической основы должна поступать в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Также СФ одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения реализации деятельности публично-правовой компании «Роскадастр».

MIL OSI