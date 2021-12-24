Ограничивается доступ к ресурсам, распространяющим информацию с нарушением закона

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

На заседании СФ поддержаны поправки в статью 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По этой теме выступила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области

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Документом вносятся изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», устанавливающие полномочие Генерального прокурора РФ или его заместителей обращаться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, содержащую обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также информационных материалов организации, деятельность которой запрещена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» или Федеральным законом «О противодействии терроризму».

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