На заседании Совета Федерации представлены новые сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

Изменены составы комитетов СФ.

В ходе заседания СФ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга представила новых сенаторов, приступивших к работе. Это представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Михаил Белоусов, БелоусовМихаил Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Николай Кондратюк КондратюкНиколай Федоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области и представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея Александр Наролин. НаролинАлександр Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея

Смотрите также

В Совете Федерации проходит 515-е заседание

24 декабря 2021 года, 09:59г.

Им вручены удостоверения и нагрудные знаки сенаторов РФ.

Совет Федерации также рассмотрел вопрос об изменениях составов комитетов верхней палаты парламента.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сообщил, что поступили заявления от сенаторов с просьбой включить их в состав комитетов палаты.

Совет Федерации поддержал предложения о включении Николая Кондратюка в состав Комитета СФ по обороне и безопасности, Александра Наролина — в состав Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Михаила Белоусова — в состав Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

MIL OSI