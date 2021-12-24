Названы победители ежегодного конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 декабря 2021, 12:10

Фотоальбом

Состоялось награждение победителей XII конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Церемония награждения прошла в режиме видео-конференц-связи.

Лучшим корпоративным печатным СМИ 2020 года стала газета «Пульс Ямбурга» ООО «Газпром добыча Ямбург». Среди интернет-сайтов дочерних обществ лучшим стал сайт ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Лучшим корпоративным музеем признан музей ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В номинации «Лучший фотограф» первое место присуждено Федору Толкачеву из ООО «Газпром нефтехим Салават». Кроме того, был учрежден специальный приз «Мастер» памяти фотографа Марата Файзрахманова. За серию портретных фотографий его получил Антон Ширинин из ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Лучшим корпоративным фильмом назван фильм «Воздушный патруль. На страже безопасности» ООО «Газпром трансгаз Москва». Фильм рассказывает о специфике работы оператора группы воздушного патрулирования по поиску утечек метана на газопроводах с помощью высокотехнологичных лазерных приборов.

В номинации «Лучший благотворительный проект» главный приз был присужден проекту «Программа социальных инвестиций в условиях COVID-19» компании «Сахалин Энерджи».

«Лучшим проектом для детей» стал проект «Геолог играет в Майнкрафт» ПАО «Газпром нефть». Геолог из нефтяной компании сыграл в Майнкрафт с блогером Спайком Майнкрафтом и выложил видео на YouTube. В ходе игры геолог рассказал о важности своей профессии, развеял геологические мифы и подтвердил факты, затрагиваемые в игре. Видео посмотрело 530 тыс. человек, геологу задали 1500 вопросов, 392 зрителя решили стать геологами.

В номинации «Лучший внутрикорпоративный PR-проект» первое место присуждено проекту «МРГ — ОНЛАЙН» ООО «Газпром межрегионгаз», объединившему более 150 тыс. работников со всей страны.

В номинации «Лучший PR-проект» первое место было присуждено проекту «Ожившая книга» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Видеокнига дает возможность погрузиться в специфику газовой отрасли, расширить знания о газовом производстве.

В номинации «Лучший PR-проект по работе с потребителями по укреплению платежной дисциплины за поставленный газ» первое место присуждено «Кампании по снижению дебиторской задолженности управляющих компаний» ПАО «МОЭК».

В номинации «Лучший PR-проект по пропаганде безопасного использования газа в быту» первое место присуждено проекту «Газ безопасен для нас» ООО «Газпром газораспределение Уфа».

Гран-при Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера удостоен лингвистический проект «На одном языке. Словарь профессионального сленга газовой промышленности» ООО «Газпром добыча Краснодар», в составлении которого приняли участие 22 дочерних общества «Газпрома». Сборник включает более 700 слов и устойчивых фраз газовиков. Издание представляет интерес для студентов профильных направлений, работников и ветеранов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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