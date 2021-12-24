Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара24.12.2021 12:25

Завершен монтаж опорного устройства кабель-заправочной башни на Восточном

На стартовом комплексе для ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара» специалисты подрядной организации «Промышленные технологии» под руководством Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили монтаж опорного устройства кабель-заправочной башни.

Опорное устройство состоит из двух опор, расположенных с двух сторон газоотражателя. В настоящее время они установлены в проектное положение.

В январе 2022 года планируется приступить к монтажу первого этажа кабель-заправочной башни. Составные части четырёх этажей башни доставлены к месту работ силами специалистов Отдела транспортной логистики Космического центра «Восточный» (филиал ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

Кабель-заправочная башня космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса, а также для обеспечения ветрового удержания ракеты «Ангара» и доступа специалистов к зонам обслуживания носителя, установленной на пусковой стол. Высота башни — 66 м (17 этажей), вес — около 3000 т.

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