Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Вызов#Максим Овчинников#Максим Харламов24.12.2021 19:34

В ЦПК обсудили дальнейшую работу над проектом «Вызов»

Рабочее совещание по реализации научно-просветительского проекта «Вызов» состоялось сегодня, 24 декабря 2021 года, в ЦПК под руководством первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максима Овчинникова.

Обсуждались вопросы дальнейшей работы над проектом, который включает в себя документальные, научно-просветительские, информационные передачи, а также художественный фильм «Вызов». Представители руководства Роскосмоса, ЦПК и Первого канала обсудили ряд организационных вопросов.

«Реализуя проект «Вызов, мы проверили свои компетенции и теперь знаем, что сможем оперативно и качественно подготовить экипажи под реализацию целевых проектов. Например, обеспечить отправку научных экспедиций на МКС и подготовить к полету ученых, которые смогут сами проводить эксперименты. Тем более, что модуль „Наука“ дал возможность расширить площади российского сегмента станции», − отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников.

На совещании прозвучало, что ЦПК удалось подготовить основной и дублирующий экипажи к полету в короткие сроки. Интенсивность процесса была очень высокая. Это был вызов не только для артистов, но и для космонавтов, а также для специалистов ЦПК. Обмечалось, что все со своими задачами справились, а Центр приобрел необходимый опыт в подготовке участников космического полета за 3,5 — 4 месяца.

«Мы готовимся к тому, что на территории ЦПК будет развернута съемочная площадка и уже весной продолжится работа над фильмом «Вызов», − сообщил начальник ЦПК Максим Харламов.

Главная задача — обеспечить проведения тренировочного и съемочного процессов на должном уровне. Космонавты должны иметь возможность готовиться к полетам в необходимом режиме, а команда «Вызова» − работать над фильмом.

Чуть позже к участникам рабочего совещания присоединилась актриса Юлия Пересильд, которая вместе с кинорежиссером Климом Шипенко и экипажем МКС работала над проектом «Вызов» непосредственно в космосе. На встречу приехали и их дублеры: кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. Дублирующий экипаж на мероприятии был в полном составе, к своим подопечным присоединился их командир Олег Артемьев.

Основной экипаж представляли Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий, с которым киногруппа вернулась на Землю из космической экспедиции, которая проходила с 5 по 17 октября 2021 года.

За двенадцать суток, которые Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели на орбите, удалось полностью реализовать задуманное и выполнить съемки для той части будущего фильма, действие которой развивается в космосе.

Сегодня в адрес сотрудников ЦПК, принимавших участие в подготовке киноэкипажа, прозвучали самые теплые слова благодарности за их труд и состоялась церемония их награждения.

«Я очень рада вас видеть. В этом месте, теперь для меня не чужом, так много людей, которым хочется сказать спасибо, − обратилась к специалистам ЦПК Юлия Пересильд.− Ваше доброе отношение к нам сыграло не меньшую роль, чем знания и навыки, которые мы здесь приобрели».

«Спасибо всем, кто за такой короткий срок подготовил к полету киноэкипажи — это настоящий подвиг, − сказал космонавт Олег Новицкий. — Качество подготовки высочайшее, Клим и Юля смогли приступить к активной работе на станции практически сразу. Отдельное спасибо мужественным дублерам, которые нас постоянно поддерживали».

Алена Мордовина, Алексей Дудин и Олег Артемьев присоединились к словам благодарности в адрес специалистов Центра.

MIL OSI