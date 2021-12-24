Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#КБХА#РКЦ Прогресс#Амур-СПГ#РД-017724.12.2021 10:00

В ВЦРД испытана штатная система зажигания кислородно-метанового двигателя

В испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения, входящего в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос», успешно проведены огневые испытания штатной автономной системы зажигания многоразового кислородно-метанового ракетного двигателя РД-0177. Он разрабатывается на предприятии в рамках государственного контракта по созданию базового задела для перспективных средств выведения.

Директор КБХА Сергей Ковалев: «Наше предприятие динамично продвигается вперед в рамках освоения кислородно-метановой тематики. Эти компоненты жидкого топлива оптимально подходят для перспективного использования в составе двигателей возвращаемых ступеней многоразовых средств выведения и активно осваиваются за рубежом, поэтому мы стремимся внести свой вклад в сохранение конкурентоспособности нашей страны по этому направлению».

Главный конструктор КБХА Виктор Горохов: «Мы перевыполнили запланированную программу испытаний: в рамках одного пускового дня вместо пяти включений провели восемь, в ходе которых подтвердили работоспособность и возможность многоразового использования системы зажигания двигателя для перспективного применения в составе возвращаемых ступеней ракет-носителей, в том числе «Амур-СПГ», разрабатываемой «Ракетно-космическим центром „Прогресс“ (г. Самара, входит в Роскосмос). Следующим этапом наших работ станет проведение испытаний опытного образца кислородно-метанового двигателя».

Испытания прошли при участии представителей Госкорпорации «Роскосмос» и Ракетно-космического центра «Прогресс», которые высоко оценили результаты проведенной работы.

Опытный образец двигателя РД-0177 номинальной тягой 100 тонн разрабатывается в КБХА по государственному контракту с Роскосмосом в рамках опытно-конструкторской работы «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения» и предназначен для отработки технологий создания кислородно-метановых двигателей с возможностью многократного использования для перспективных средств выведения.

На предприятии было выполнено эскизное проектирование, разработана рабочая конструкторская документация, проведены модельные испытания по исследованию процессов зажигания и смесеобразования, изготовление и проведение автономных доводочных испытаний отдельных узлов и агрегатов опытного образца двигателя.

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