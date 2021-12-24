Встреча с членами Правительства

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Мы встречаемся перед Новым годом, до него осталась всего неделя. Мы делаем это традиционно, как правило – вы это хорошо знаете – эти дни пролетают, стремительно пролетают, и все стремятся как можно больше сделать, уложиться в графики и планы. Я не сомневаюсь, что и Правительство работает в таком же режиме сегодня, причём должен отметить, что, пожалуй, даже не только сегодня, в преддверии Нового года и праздника, а практически ежедневно. Потому что время сложное, требует от всех полной отдачи.

Я хочу от души поздравить вас с наступающим Новым годом, поблагодарить за работу. Понимаю и вижу, какая тяжёлая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней справляетесь, действуете чётко, сплочённо, как хорошая профессиональная команда.

Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, а уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, стала лучше даже, чем до кризиса. Снижается безработица.

Уже второй год мы ведём борьбу с опасной эпидемией. Продолжалась реализация адресных мер, направленных на поддержку людей, семей с детьми, трудовых коллективов, ключевых отраслей и предприятий, малого и среднего бизнеса, социально-ориентированных НКО. Это большая системная работа.

Но эпидемия, как мы хорошо знаем, ещё не отступила. Число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико. Поэтому прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года.

В этой связи несколько слов на перспективу, о той системной работе, которая предстоит в будущем году.

Отмечу, что при всех сложностях, вынужденных корректировках, в целом по графику продвигается реализация национальных проектов. Мы с вами постоянно об этом говорим. Эта реализация подошла сейчас к своему экватору. Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трёхлетку все заявленные планы должны быть выполнены. Говорили об этом совсем недавно на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Хотел бы вновь подчеркнуть, что в центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития – конечно же, человек, он в центре всей нашей работы, благополучие человека. Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели, ощутили – много раз мы с вами повторяем это – реальные, зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах, и на селе. И в следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты.

Этап восстановления экономики в целом пройден. В условиях пандемии, сложных глобальных вызовов наша экономика показала свою устойчивость. На повестке – задачи следующего уровня. Необходимо без пауз обеспечить качественный, долгосрочный экономический рост. Для этого у нас есть и мощные ресурсы государства, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны на полную мощность задействовать все факторы роста. А это фронтальное развитие инфраструктуры, цифровизация и технологическое обновление отраслей экономики, энегоэффективность и внедрение передовых экологических стандартов, наращивание несырьевого экспорта, подготовка современных кадров, поддержка деловой инициативы граждан.

Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не как самоцель. Он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны, в наших городах и посёлках, вести к повышению доходов людей, российских семей.

И вновь хотел бы повторить: вопрос повышения реальных доходов граждан – ключевой. Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции. Здесь у нас показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае нам нужно всё сделать, для того чтобы таргетировать инфляцию, подавлять её, а реальные располагаемые доходы должны расти. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы.

Вы знаете, что приняты решения о повышенной индексации МРОТ, прожиточного минимума. Мы с вами это сделали. Соответственно, подрастут и социальные пособия, выплаты. Однако этого, конечно же, недостаточно. Это лишь необходимый минимум из того, что обязано сделать государство.

Надо более активно создавать условия, чтобы у людей был твёрдый собственный источник дохода. В том числе снижать издержки бизнеса, помочь ему высвобождать средства для повышения заработных плат, для сохранения действующих рабочих мест и создания новых. Особое внимание в наступающем году прошу уделить реализации программ занятости для молодёжи, а также работе с теми регионами, где вопросы безработицы стоят наиболее остро, имеют свою специфику – вы знаете, о чём я говорю, моногорода, прежде всего. Здесь нужны специальные, выверенные решения для каждого такого субъекта Федерации, где такие проблемы есть.

Важно в целом переходить от экстренных антикризисных мер поддержки к системным действиям по стимулированию занятости и деловой активности, по привлечению инвестиций, технологий в российскую экономику, в перспективные проекты, значимые для достойной и комфортной жизни людей во всех регионах страны.

Уважаемые коллеги!

Я не буду перечислять сегодня всех задач, стоящих перед вами, перед нами: перед Правительством, Администрацией Президента, перед самим Президентом в новом году. Их действительно много, и уверен: каждый из вас чувствует свою личную ответственность за вверенный участок. При этом важны именно командные усилия для достижения общего результата в интересах людей, всей нашей большой страны.

Уважаемые друзья!

Ещё раз благодарю всех за совместную работу. Поздравляю вас, а также ваших коллег, работников Аппарата Правительства, министерств, ведомств, всех органов исполнительной власти с наступающими праздниками.

Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго в Новом, наступающем 2022 году.

Продолжение следует.

MIL OSI