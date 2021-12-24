Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#Главкосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb24.12.2021 08:50

Впервые 36 аппаратов OneWeb готовятся на старте Байконура

В пятницу, 24 декабря 2021 года, состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса площадки № 31. Сейчас ракета космического назначения Союз-2 / Фрегат / OneWeb установлена на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 27 декабря в 16:10 по московскому времени.

В настоящее время специалисты Госкорпорации «Роскосмос» выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. В частности, проводится сборка схем и автономные испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя, а также проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

Предстартовые работы проходят в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb) и компанией Starsem. Эти работы проводит совместный расчет представителей иностранных заказчиков и дочерних организаций Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс», Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Главкосмос.

Впервые с Байконура будет запущено 36 космических аппаратов, ранее ракеты-носители «Союз-2» выводили по 34 спутника OneWeb. Для этого полетные траектории с данного космодрома были доработаны с целью увеличения числа аппаратов, выводимых за один раз.

Сейчас группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 358 космических аппаратов. Предстоящий старт должен довести количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите до 394. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

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Ракета-носитель «Союз-2» разработана на базе серийной ракеты «Союз-У». Головным разработчиком является Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос). На ракетах семейства «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что повышает технические и эксплуатационные характеристики.

Конструктивно «Союз-2», как и все ракеты семейства «Союз», выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. В сочетании с разгонным блоком «Фрегат» она предназначена для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарные орбиты, а также отлетные траектории.

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