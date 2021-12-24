Вносятся изменения в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании СФ Федеральный закон представил М. Афанасов.

Сенаторы одобрили поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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Федеральным законом предусматривается продление до 1 июля 2022 г. вместо 1 января 2022 г. срока приостановления действия ряда положений Гражданского процессуального кодекса РФ и Федерального закона от 2 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве» в части перечня сведений о должнике и взыскателе.

Эти сведения должны быть указаны в заявлении о вынесении судебного приказа, в судебном приказе, в исковом заявлении, а также в исполнительном документе.

Кроме того, Федеральным законом продлеваются по 31 декабря 2022 г. полномочия Правительства РФ устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса или возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.

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