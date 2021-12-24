Внесены изменения в законодательство в части регулирования дистанционного участия в судебном процессе

Source: Russia – Council of the Federation

Закон представила И. Рукавишникова.

На 515-м заседании одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования дистанционного участия в судебном процессе.

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Федеральный закон направлен на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве и на закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях.

Федеральным законом в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ вносятся изменения, которыми предусматривается, что исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде могут быть поданы в суд посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», либо информационной системы, определенной Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, либо систем электронного документооборота участников судебного процесса с использованием единой системы межведомственного взаимодействия. При этом поданные документы могут быть подписаны простой электронной подписью, если процессуальным законодательством не установлено, что они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. За участниками судебного процесса сохраняется право подавать исковое заявление, заявление, жалобу, представление и иные документы на бумажном носителе.

Устанавливается возможность направления участникам судебного процесса судебных извещений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, и определяются условия, при которых участник судебного процесса будет считаться извещенным надлежащим образом.

Кодексы дополняются статьями, регламентирующими возможность участия в судебном заседании лиц, участвующих в деле, путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в суде технической возможности осуществления такой веб-конференции. Предусматриваются положения о том, что решение, а также определение суда, выполненные в форме электронного документа, могут быть направлены лицам, участвующим в деле, посредством Единого портала или системы электронного документооборота участника судебного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

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