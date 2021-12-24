Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша24.12.2021 18:45

Виртуальное моделирование ракетных двигателей

С декабря 2020 года Исследовательский центр имени М.В. Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») реализует проект по внедрению системы виртуального моделирования ракетных двигателей на базе пакета программ инженерного анализа «ЛОГОС».

В рамках указанного проекта на вычислительных мощностях предприятия к концу 2022 года будут внедрены 20 лицензий отечественного программного обеспечения инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования «ЛОГОС», а также проведена разработка 10 специализированных программных модулей, расширяющих функциональность «ЛОГОС» для эффективного его использования при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ракетно-космической техники.

Реализация данного проекта проводится в рамках Постановления Правительства от 3 мая 2019 года № 550 при поддержке Российского фонда развития информационных технологий.

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