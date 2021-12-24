Вводится обязательная проверка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы

Source: Russia – Council of the Federation

СФ одобрил изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении».

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении» в части проведения обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Смотрите также

Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга исключается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, который осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Предусматривается, что схемы теплоснабжения должны содержать обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, которая проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

MIL OSI