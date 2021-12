23.12.2021 Świąteczne spotkanie premiera z rodzinami

Source: Government of Poland in Polish

Rodzina jest fundamentem społeczeństwa. Rząd od lat dokłada wszelkich starań, żeby w polskich domach żyło się jak najlepiej. Rodzina 500+, Maluch +, Dobry Start – to programy, które realnie zmieniają sytuację milionów rodziców i ich pociech. Nie ustajemy w działaniach – już od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To program, który powstał w ramach Polskiego Ładu. Według szacunków ok. 615 tys. dzieci otrzyma to świadczenie w przyszłym roku.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – kolejne wsparcie dla polskich rodzin

Podczas spotkania z rodzinami premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd nieustannie zabiega o to by polskim rodzinom żyło się lepiej. Oprócz dotychczasowego wsparcia, zostanie uruchomiony nowy program w ramach Polskiego Ładu – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Jak zaznaczył szef rządu: – W tym momencie, kiedy rodzi się dziecko, chcemy by wsparcie dla rodzin było możliwie szerokie. Po to skonstruowaliśmy program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, aby między 12. a 35. miesiącem życia dziecka pomóc w jego wychowaniu.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – już od 1 stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski

Możesz skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego jeśli w twojej rodzinie pojawiło się drugie i kolejne dziecko. Świadczenie będziesz mógł pobierać pomiędzy 12. a 35. miesiącem życia malucha. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł.

To ty decydujesz na co będziesz chciał przeznaczyć pieniądze. Możesz wybrać czy chcesz otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. Świadczenie jest niezależne od dochodów rodziny oraz zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Według szacunków w przyszłym roku świadczenie otrzyma ok. 615 tys. dzieci. W budżecie państwa na ten cel zabezpieczyliśmy 3 mld zł.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie możesz otrzymać jeśli:

jesteś rodzicem (matką lub ojcem) – bez względu na stan cywilny,

jesteś osobą, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jeśli rodzice są po rozwodzie kapitał na dane dziecko będzie przysługiwał temu rodzicowi, z którym ono mieszka.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką:

naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych,

żyjących w separacji lub w rozłączeniu,

sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawuje opiekę naprzemienną. W takim przypadku otrzyma połowę kwoty przysługującego kapitału.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy także dla cudzoziemców

Jeśli jesteś cudzoziemcem i masz prawo do pracy w Polsce (tj. np. posiadasz zezwolenie na pobyt stały) także możesz skorzystać ze świadczenia – pod warunkiem, że mieszkasz ze swoimi dziećmi w Polsce.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to informacja o przyznaniu świadczenia, będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia

Chcesz otrzymać świadczenie RKO? Pamiętaj o wniosku!

Tak jak w przypadku świadczeń z programu Rodzina 500+ czy Dobry Start, aby uzyskać prawo do RKO konieczne będzie złożenie wniosku.

Organem przyznającym RKO będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS będziesz mógł złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem tych samych kanałów online co w przypadku programów Rodzina 500+ i Dobry Start, czyli:

za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

Więcej informacji dot. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/polski-lad/rodzinny-kapital-opiekunczy.

MIL OSI