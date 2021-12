23.12.2021 Ryczałt od dochodów spółek – objaśnienia podatkowe

Source: Government of Poland in Polish

Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało praktyczny przewodnik, który ułatwia rozliczanie ryczałtu od dochodów spółek.

Chodzi o nowy, fakultatywny model opodatkowania dla podatników CIT, który jest wzorowany na modelu obowiązującym w Estonii.

Podatnicy, którzy będą stosować się do objaśnień podatkowych, mogą skorzystać z ich mocy ochronnej.

Estoński CIT to opcja pozwalająca firmom na zastąpienie dotychczasowych zasad rozliczania CIT podatkiem od dystrybucji zysków. Zamiast płacić podatek co miesiąc, co kwartał czy co rok, od osiągniętego w tym okresie dochodu, estoński podatnik płaci go jedynie od kwoty, którą sam zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. W ten sposób przedsiębiorca ma 100% kontroli nad wysokością i terminem opodatkowania. To także maksymalnie uproszczony sposób rozliczenia podatku, który zdejmuje z firm obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości podatkowej

– podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Korzyści z estońskiego CIT

Skorzystanie z tzw. estońskiego CIT jest możliwe od 1 stycznia 2021 r. Dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu ten model opodatkowania będzie jeszcze bardziej atrakcyjną i szerzej dostępną opcją podatkową. Zniesiony zostanie m.in. obowiązujący w 2021 r. limit przychodowy (100 mln zł rocznie) oraz obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych na określone cele w określonej wysokości. Ponadto, obok spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z ryczałtu będą mogły skorzystać również spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne.

Co można znaleźć w objaśnieniach

W objaśnieniach podatkowych przedstawiono kluczowe kwestie związane z działaniem ryczałtu od dochodów spółek, m.in.:

podmioty uprawnione do estońskiego CIT,

warunki skorzystania z estońskiego CIT,

procedura „wejścia” w estoński CIT,

zasady i przedmiot opodatkowania w reżimie estońskiego CIT,

konsekwencje naruszenia warunków uprawniających do skorzystania z estońskiego CIT,

procedura „wyjścia” z estońskiego CIT.

Objaśnienia zawierają ponad 50 praktycznych przykładów, które dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z tą formą opodatkowania.

Chcemy, aby zasady działania estońskiego CIT były dla podatników przyjazne i w pełni zrozumiałe. Podejmujemy szereg działań, aby osiągnąć ten cel. Jednym z nich jest praktyczny przewodnik po ryczałcie od dochodów spółek

– dodaje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Chcemy, aby estoński CIT był odpowiedzią na realne potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców, dlatego w ostatnich czasie studiowaliśmy zgłoszone przez Państwa wątpliwości. Dziękujemy za wszystkie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji. Stanowiły one dla nas cenne wskazówki podczas prac nad finalną wersją objaśnień.

Przejdź do objaśnień podatkowych.

MIL OSI