23.12.2021 Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt

Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt23.12.2021

Szef polskiego rządu, w sposób szczególny, tegoroczne życzenia skierował do służb, które na co dzień dbają o zdrowie i życie Polaków. Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykle dla nas ważny. Świąteczne dni to dla wielu chwila wytchnienia i spotkania z ważnymi dla nas osobami, często dawno nie widzianymi. Dzięki pracy służb możemy ten czas spędzić bezpiecznie.

Bezpieczne Święta

Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań. Pamiętajmy jednak, że są osoby, dla których święta wyglądają inaczej. To ludzie, którzy na co dzień dbają o to, abyśmy byli zdrowi i bezpieczni. Każdego dnia pełnią służbę, mierząc się z wieloma wyzwaniami i niebezpieczeństwami. Często z dala od swoich rodzin i najbliższych – nawet w Boże Narodzenie.

Codzienna praca służb – medyków, żołnierzy, policjantów, straży granicznej, straży pożarnej – sprawia, że w świąteczny czas możemy czuć się bezpiecznie.

Premier skierował specjalne życzenia do osób, dbających o bezpieczeństwo Polski i Polaków – Dziękuję za Waszą ciężką pracę. Dziękuję za poświęcenie na rzecz naszego bezpieczeństwa i życzę spokojnych świąt – tak, abyście po powrocie do domu mogli cieszyć się wspólnymi chwilami w gronie najbliższych – powiedział szef polskiego rządu.

Czas pokoju

– Niech te i każde następne Święta będą przede wszystkim czasem pokoju. Niech Nowonarodzony przynosi Wam zdrowie, radość i nadzieję w każdy dniu nowego roku. Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! – złożył życzenia premier Mateusz Morawiecki.

