23.12.2021 Nowe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw gwarantowane przez Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG)

Grupa EBI w skład której wchodzą Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFG)i Europejski Bank Inwestycyjny, zagwarantuje transzę wyższego ryzykaw wysokości 342 mln zł (74 mln euro).

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zyskają finansowanie ok. 2 mld zł (444 mln euro) z syntetycznej sekurytyzacji portfela należności leasingowych i kredytowych.

Zawarta transakcja jest kolejnym wsparciem w ramach EFG, ale pierwszą tak wysoką sekurytyzacją wspieraną przez Fundusz i pierwszą transakcją, w której grupa EBI inwestuje w transzę wyższego ryzyka sekurytyzacji syntetycznej.

20 grudnia br. grupa EBI w skład której wchodzi Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała transakcję sekurytyzacyjną, która zapewni nowe finansowanie dla polskich MŚP.

Zawarta transakcja jest pierwszą sekurytyzacją wspieraną przez Europejski Fundusz Gwarancyjny i pierwszą transakcją, w której grupa EBI inwestuje w transzę wyższego ryzyka sekurytyzacji syntetycznej portfela należności leasingowych i kredytowych.

W ramach współpracy z EFI nad programami wchodzącymi w skład inicjatywy pod nazwą „EFG” instytucje finansowe – banki oraz firmy leasingowe – dostają narzędzie za pomocą którego są w stanie znacznie zwiększyć pulę udostępnianego finansowania bez zwiększania ryzyka portfela.

Dzięki możliwościom zapewnionym przez EFG za pośrednictwem grupy EBI, udostępnionych zostanie ok. 2 mld zł (444 mln euro) nowych kredytów dla polskich MŚP, na korzystnych warunkach w formie obniżonych stóp procentowych. Pozyskane środki zostaną rozdysponowane na terenie całego kraju, a około 85% ma trafić do polskich regionów spójności.

W przypadku produktu sekurytyzacyjnego, oferowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, termin naboru upływa 31 marca 2022 r. natomiast okres budowy portfela obejmuje 18-miesięcy od daty podpisania umowy między EFI a pośrednikiem finansowym.

Europejski Fundusz Gwarancyjny

Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG) został utworzony przez Grupę EBI w ramach gwarancji Polski i innych państw członkowskich UE aby chronić firmy dotknięte kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19. Do EFG przystąpiło 22 spośród 27 państw członkowskich.

Fundusz, stworzony przez państwa członkowskie UE, pozwoli Grupie EBI na zwiększenie wsparcia inwestycji o ok. 200 mld EUR. Jego głównym celem jest finansowanie operacjio wysokim profilu ryzyka. Wspiera on przede wszystkim beneficjentów z sektora prywatnego i częściowo z sektora publicznego, którzy wykazują rentowność w perspektywie długoterminowej oraz spełniają kryteria dla udzielenia pożyczek na rynku komercyjnym.

Minister Finansów Tadeusz Kościński 15 października 2020 r. podpisał umowęo przystąpieniu Polski do Funduszu, wyrażając tym samym swoją solidarność z innymi państwami członkowskimi w walce ze skutkami pandemii.

Przedstawiciel MF zasiada w Komitecie Kontrybutorów EFG i ma wpływ na zatwierdzanie propozycji inwestycyjnych jak i strategicznych decyzji dotyczących Instrumentu.

Więcej informacji w komunikacie pn. Polska dołączyła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID 19.

