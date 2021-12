23.12.2021 MF i wFirma.pl zapraszają na wspólny webinar

Source: Government of Poland in Polish

MF i wFirma.pl zapraszają na wspólny webinar23.12.2021

29 grudnia o 17:30 odbędzie się wspólny z wFirma.pl webinar.

To kolejne spotkanie w tym roku, poświęcone przepisom Podatkowego Polskiego Ładu.

Udział w spotkaniach z naszymi przedstawicielami, w tym z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim, jest bezpłatny.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe o przepisach Podatkowego Polskiego Ładu rozpoczęły się jeszcze przed przyjęciem przez Sejm nowych rozwiązań. Biorą w nich udział m.in. doradcy podatkowi, księgowi, przedsiębiorcy.

Wśród tematów spotkania 29 grudnia są takie zagadnienia jak:

ulga dla klasy średniej,

rozliczenia podatkowe w kontekście zmian w składce zdrowotnej,

PIT – 0 dla rodziny 4+,

ulga na powrót,

leasing od 2022.

Osoby, które chcą wziąć udział w webinarze, zapraszamy do rejestracji udziału poprzez stronę internetową.

Webinar rozpocznie się w środę 29 grudnia o godz. 17:30.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

MIL OSI