23.12.2021 Konsultacje z OECD dla przedsiębiorców w ramach „Strenghthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour”

Source: Government of Poland in Polish

Zapraszamy przedsiębiorców i ich organizacje do udziału w konsultacjach z OECD w ramach projektu „Strenghthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour”.

Projekt zakłada m.in. wymianę dobrych praktyk z krajami partnerskimi w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, elektronicznego raportowania i analiz.

Zgłoszenia do udziału w konsultacjach można przesyłać do 10 stycznia 2022 r.

W listopadzie 2021 r. Departament Cen Transferowych i Wycen formalnie rozpoczął współpracę z OECD w ramach prawie dwuletniego projektu „Strenghthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour”.

Informacje o projekcie

Projekt „Strenghthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour” zakłada analizę i ewaluację obowiązujących w Polsce regulacji prawnych w zakresie cen transferowych, w tym obowiązków elektronicznego raportowania w ramach Informacji TPR. Jest realizowany w całości z funduszy unijnych (tzw. Instrument Wsparcia Technicznego, TSI). Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności polskich regulacji i dalszy wzrost efektywności elektronicznego raportowania (TPR). W ramach projektu będzie również opracowywany raport dla Polski dot. obszaru cen transferowych i warsztaty dla pracowników MF i KAS.

Ważnym elementem projektu jest wymiana z krajami partnerskimi dobrych praktyk w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, elektronicznego raportowania i analiz. W ramach tej inicjatywy Polska nawiązała współpracę z kilkoma krajami, które są uznawane za liderów w zakresie konkurencyjności regulacji dotyczących cen transferowych. Eksperci z tych państw podzielą się swoimi doświadczeniami oraz rozwiązaniami technologicznymi z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej: Sukces MF: Polska rozpoczyna projekt w ramach unijnego programu TSI – Ministerstwo Finansów

Jak wziąć udział w konsultacjach z OECD

W ramach projektu OECD zamierza dotrzeć do przedsiębiorców z Polski, którzy stosują przepisy z obszaru cen transferowych, aby przeprowadzić ankietę, zadać pytania i porozmawiać o ich doświadczeniach. OECD jest szczególnie zainteresowane udziałem przedstawicieli polskich przedsiębiorstw i zagranicznych przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE) działających w Polsce, w różnych branżach. Konsultacje z OECD będą miały miejsce w I i/lub II kw. 2022 r.

Przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do współpracy na adres mailowy Forum Cen Transferowych forum.tp@mf.gov.pl do 10 stycznia 2022 r.

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie e-maila, przez który przedstawiciel OECD będzie się kontaktować z przedsiębiorcą, jak również o wskazanie osoby do kontaktu z OECD.

Ministerstwo Finansów przekaże listę chętnych przedsiębiorców do współpracy do OECD, które będzie już samodzielnie kontaktować się z Państwem bądź – w przypadku dużej ilości zgłoszeń – z wybranymi przedsiębiorcami.

MIL OSI