С. Митин провел совещание по дополнительным мерам защиты российского рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции

Source: Russia – Council of the Federation

Отраслевые объединения отечественных садоводов и питомниководов, представляющие значительную часть сельхозтоваропроизводителей отрасли, обратились за поддержкой к сенаторам.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание на тему: «О дополнительных мерах, направленных на защиту российского рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Смотрите также

Как сообщил сенатор, отраслевые объединения отечественных садоводов и питомниководов, представляющие значительную часть сельхозтоваропроизводителей отрасли, обратились в Совет Федерации за поддержкой.

Несмотря на реализацию в последние годы беспрецедентных мер государственной поддержки отечественного садоводства, а как следствие рост закладки многолетних плодовых насаждений и увеличение валового сбора фруктов и ягод до рекордных в текущем году 1,5 млн тонн, до настоящего времени Российская Федерация не достигла необходимого уровня продовольственной безопасности по данной витаминной продукции, отмечается в их письме.

По словам Сергея Митина, основными причинами стали неблагоприятные природно-климатические условия прошлого года, рост цен на удобрения и средства защиты растений, горюче-смазочные материалы, тару, спецтехнику и запчасти к ней, повышение стоимости трудовых ресурсов. «Российскими садоводами и питомниководами отмечается значительное снижение рентабельности производства, зачастую до критического уровня. В такой ситуации представляется, что Правительство РФ с органами исполнительной власти должны защитить российский рынок плодов и посадочного материала от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных сельхозтоваропроизводителей, и поддержать отечественных садоводов и питомниководов», — сказал парламентарий.

Как подчеркнул Сергей Митин, этот вопрос не единожды обсуждался на правительственном уровне, в профильных министерствах и ведомствах, в верхней палате российского парламента. Значимость проблематики определена положениями Плана мероприятий («дорожной карты») по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции в Российской Федерации на 2020–2022 год, утвержденного Правительством РФ, положениями постановления Совета Федерации, решениями Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До настоящего времени вопрос остается не решенным.

В ходе совещания была рассмотрена возможность обратиться в Правительство РФ по вопросу оперативной разработки дополнительных мер, направленных на защиту российского рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей сельскохозяйственной продукции для сохранения отечественной отрасли.

MIL OSI