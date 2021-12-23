Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2023.12.2021 15:32

С корабля на вертолет

Александр Мисуркин первым из космонавтов принял участие в послеполетных испытаниях на вертолете и имитаторе планетохода в рамках эксперимента «Созвездие ЛМ-21/22».

Сам эксперимент проводится в Центре подготовки космонавтов с 2013 года. Однако раньше основными его составляющими были испытания для космонавтов на тренажерах «Выход-2», «ТС-18» и «Дон-Союз». С недавнего времени к ним добавились управление вертолетом и имитатором планетохода.

Как минимум треть Отряда космонавтов Роскосмоса уже приняла участие в новых исследованиях, но они относились к разряду предполетных. Короткая космическая экспедиция (12 суток на МКС в качестве командира экипажа ЭП-20) позволила Александру Мисуркину раньше других приступить к послеполетным исследованиям на новых тренажерах, которыми по сути являются вертолет и планетоход. Для командира экипажа ЭП-20 эксперимент «Созвездие ЛМ-21/22» проходит по расширенной программе. Ежедневные испытания начались на следующие сутки после возвращения космонавта на Землю. Позади три этапа эксперимента, впереди еще два — на тренажерах «ТС-18» и «Дон-Союз».

Научно-исследовательская работа «Созвездие» проводится в целях изучения возможностей человека при полетах в дальний космос и работе на поверхностях Луны и Марса. Основная задача − понять, как факторы космического полета сказываются на операторской деятельности космонавтов.

В ЦПК этому направлению исследований уделяют особое внимание и проводят по-настоящему масштабную работу. Так, например, отчет об испытаниях в рамках «Созвездия» только за текущий год составляет в объеме около 500 страниц. Деятельность специалистов Центра в данном направлении не осталась незамеченной, в этом году авторскому коллективу ЦПК вручили Гагаринскую премию.

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