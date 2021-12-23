Сенаторы рекомендовали одобрить законы, направленные на совершенствование сфер здравоохранения, пенсионного страхования, физкультуры и спорта

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета СФ по социальной политике провела И. Святенко.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике, в ходе которого сенаторы поддержали ряд федеральных законов. Заседание провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Комитет рекомендовал одобрить федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Документ был внесен Президентом РФ. Международная конвенция была подписана в г. Кишиневе 7 октября 2002 года.

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«Конвенция призвана обеспечить гражданам каждой из стран-участниц надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав, и направлена на развитие сотрудничества в области оказания учреждениями юстиции правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам», — пояснил член Комитета СФ Мухарбек Барахоев. БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Он добавил, что Конвенция действует в течение пяти лет со дня ее вступления в силу и автоматически продлевается каждый раз на новый пятилетний период.

Комитет СФ поддержал изменения в законодательство, касающиеся определения порядка содержания лица, находящегося в заключении, в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

«Суд будет определять срок перевода по медицинским показаниям лица, содержащегося под стражей, в соответствующую медицинскую организацию. Законом предусматривается его ежемесячное медицинское освидетельствование и информирование суда об улучшении его состояния в целях дальнейших действий», — сообщил заместитель председателя Комитета СФ Юрий Архаров. АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям.

По словам первого заместителя председателя Комитета СФ Ольги Забраловой, ЗабраловаОльга Сергеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области закон разработан с целью устранения правовой неопределенности в вопросе формирования стандартов оказания медицинской помощи детям при использовании зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов.

«Предлагается установить правовые основания для назначения детям лекарственных препаратов по параметрам применения, которые не указаны в инструкциях. При этом требования к таким лекарствам и перечень заболеваний, при которых допускается их применение, будут устанавливаться Правительством РФ», — сообщила Ольга Забралова.

Сенаторы поддержали изменения в законодательство, касающиеся совершенствования индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию.

«Закон предусматривает возможность для сдачи отчетности представителем страхователя в Пенсионный фонд РФ и в Фонд социального страхования РФ использовать доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью», — пояснила заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова. БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области

По словам сенатора, снижается минимальный порог численности работников (с 25 до 10 человек), при которой страхователи обязаны представлять в вышеуказанные фонды сведения на работающих у него застрахованных лиц в форме электронного документа.

Елена Бибикова указала, что с целью исключения задвоения индивидуальных лицевых счетов в системе персонифицированного учёта общая часть индивидуального лицевого счёта дополняется сведениями о смене фамилии, имени или отчества зарегистрированного лица и о реквизитах записей актов гражданского состояния, включая номер, дату составления, наименование органа записи актов гражданского состояния.

Инна Святенко

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«Пенсионному фонду Российской Федерации предоставляется доступ к сведениям записей актов гражданского состояния о регистрации и расторжении браков», — подчеркнула парламентарий.

Комитет СФ поддержал изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части введения новых понятий, закрепляющих за Правительством РФ полномочия по определению перечня официальных спортивных мероприятий, при посещении которых идентификация зрителей и участников спортивного соревнования является обязательной.

«Вводятся новые понятия: «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» и «единый оператор информационной системы идентификации болельщиков», — сообщил заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

По словам парламентария, правовой акт предусматривает порядок оформления и учета персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования, требования к бланкам входных билетов на официальные соревнования, уточнение прав и обязанностей собственников (пользователей) объектов спорта.

Сенаторы поддержали изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в части дополнения перечня органов и организаций, которым предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

«В перечень организаций, которым по принципу широковещательной рассылки будут предоставляться сведения о государственной регистрации смерти, включаются Федеральная служба судебных приставов и Федеральная нотариальная палата», — прокомментировала член Комитета СФ Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

Сенатор отметила, что эти изменения позволят ФССП России своевременно принимать решения о приостановлении или прекращении исполнительного производства, а наделение Федеральной нотариальной палаты указанным полномочием позволит своевременно проверять сведения о действительности нотариально удостоверенной доверенности.

В заседании приняли участие первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, заместитель Министра Елена Мухтиярова, статс-секретарь — заместитель Министра юстиции РФ Андрей Логинов, статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, статс-секретарь — заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Светлана Иванова, заместитель Министра спорта РФ Андрей Федоров, директор Департамента развития социального страхования Минтруда России Людмила Чикмачева, директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Байбарина.

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