Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb23.12.2021 15:22

Ракета «Союз-2.1б» готова к вывозу на стартовый комплекс

На космодроме Байконур состоялось заседание комиссии по проведению запусков космических аппаратов OneWeb, на котором были рассмотрены вопросы о готовности к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Члены комиссии приняли решение о вывозе ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат» и 36 космических аппаратов OneWeb на стартовый комплекс площадки № 31 утром 24 декабря 2021 года. Начало работ по транспортировке намечено в 05:30 по московскому времени (07:30 по местному), после чего специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступят к работам по графику первого стартового дня.

Запуск 36 новых космических аппаратов спутниковой компании OneWeb запланирован на 27 декабря 2021 года в 16:10 мск. Он станет двенадцатым по программе OneWeb и пятым, выполненным с космодрома Байконур.

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