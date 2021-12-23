Олег Матыцин принял участие в Общем собрании Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

Source: Russia Ministry of Sport

22 декабря в Москве состоялось Общее собрание Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Во встрече приняли участие Министр иностранных дел Российской Федерации – председатель Комиссии Сергей Лавров, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, руководители профильных российских министерств и ведомств, главы субъектов Федерации, представители деловых кругов, видные деятели образования, науки, культуры, журналистики и спорта.

В ходе заседания Сергей Лавров представил членам Комиссии доклад о последовательных усилиях российской внешней политики на направлении ЮНЕСКО, а также изложил свои оценки в отношении наиболее актуальных для России вызовов на площадке этой организации.

«Хотел бы поблагодарить Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина за большой личный вклад в укрепление диалога с ЮНЕСКО. Поздравляю с переизбранием на пост вице-председателя Президиума Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте», – отметил Сергей Лавров.

Олег Матыцин отметил, что Министерство спорта Российской Федерации придает большое значение развитию международного сотрудничества в интересах чистого спорта. Эта работа проводится в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая является основным международным документом в своей сфере.

«В октябре 2021 года в Париже прошла 8-я сессия Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО. Благодарю Министерство иностранных дел и лично Министра Сергея Викторовича Лаврова за постоянную помощь и поддержку в реализации важных российских инициатив в области спорта и антидопинга», – сказал Министр.

Олег Матыцин подчеркнул, что благодаря согласованной работе Конференция сторон Конвенции ЮНЕСКО отказалась от репрессивного механизма в отношении государств и решила перейти к широкому использованию инструментов помощи странам, испытывающим сложности в реализации положений Конвенции. В результате, на сессии государства совместно выступили против возможности применения санкций к государствам по линии ВАДА и МОК.

Ранее в Париже также были обнародованы результаты оценки национальных антидопинговых систем государств-участников Конвенции. Российская система борьбы с допингом в спорте за период с 2020 по 2021 годы получила максимально возможную оценку.

Министр спорта также отметил важность расширения областей для международного спортивного сотрудничества, не ограничиваясь исключительно борьбой с допингом. Для этого российское Министерство спорта стало соучредителем глобальной инициативы ЮНЕСКО в области физической культуры и спорта Fit for Life.

По итогам заседания Олег Матыцин был награжден Дипломом за большой личный вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и ЮНЕСКО.

Пресс-служба Минспорта России

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