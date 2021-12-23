Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#Ангара23.12.2021 17:03

На Восточном установили 1584 баллона высокого давления

На космодроме Восточный завершён первый этап монтажа системы хранения и выдачи сжатых газов для подготовки к пускам ракет-носителей семейства «Ангара». В проектное положение установлен последний баллон. Массивные баллоны массой более 4 тонн и длиной свыше 6 метров предназначены для приема, хранения и выдачи воздуха, азота и гелия. Всего установлено 1584 таких баллона.

Следующий этап — обвязка баллонов технологическими трубопроводами. Эти работы будут проводить специалисты подрядных организаций под руководством Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. После того как необходимое технологическое оборудование будет смонтировано, начнётся комплекс испытаний: очистка, продувка, испытания на прочность и герметичность.

Массивные баллоны высокого давления начали прибывать на космодром Восточный с 6 июля 2020 года. Первые партии баллонов были направлены на дооснащение систем технического комплекса «Союз-2», которые впоследствии обеспечат проверки ракеты-носителя «Ангара-А5» при сборке и испытаниях. Основной же объем работ для обеспечения пуска ракет космического назначения проводятся на стартовом комплексе ракеты-носителя «Ангара».

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