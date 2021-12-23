К. Косачев принял участие в ежегодном общем собрании Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе собрания были подведены итоги и представлены планы сотрудничества России и ЮНЕСКО.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в ежегодном общем собрании Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Мероприятие, посвященное 75-летию организации, состоялось в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России.

В мероприятии участвовали члены обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, представители Администрации Президента и Аппарата Правительства Российской Федерации, руководители субъектов Российской Федерации, представители министерств и ведомств, деятели образования, науки и культуры России, институтов гражданского общества.

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В ходе собрания были подведены итоги и представлены планы сотрудничества России и ЮНЕСКО — ведущей организации системы ООН в сфере образования, науки, культуры и коммуникации.

Доклад о состоянии и перспективах сотрудничества России и ЮНЕСКО представил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Принято решение о дальнейшем укреплении взаимодействия России с ЮНЕСКО по всем направлениям ее деятельности.

По оценке Константина Косачева, принципиальное значение имеет исторически сложившийся хороший деловой климат в отношениях между Россией и ЮНЕСКО. «Немалая заслуга в этом Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, с которой верхняя палата российского парламента сохраняет высокий уровень взаимодействия».

По мнению Константина Косачева, это сказывается и на сотрудничестве Совета Федерации с партнерами из авторитетнейшей международной организации, например, при подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, при проведении Евразийского женского форума и других значимых мероприятий в России и за рубежом.

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО является правительственным координационным органом, обеспечивающим сотрудничество Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, а также ученых и специалистов с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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