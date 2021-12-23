К. Косачев: Взаимодействие Совета Федерации с Фондом Горчакова повышает возможности общественной и парламентской дипломатии

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

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В ходе работы были рассмотрены стратегические направления деятельности Фонда и вопросы оптимизации его работы с учетом внешнеполитических задач, стоящих перед страной в наступающем году. Был заслушан отчет о проведенных мероприятиях Фонда Горчакова в 2021 году, а также рассмотрен план основных мероприятий Фонда по реализации приоритетных направлений на 2022 год.

«Взаимодействие Совета Федерации с Фондом Горчакова это эффективный механизм, сочетающий возможности общественной и парламентской дипломатии», — отметил Константин Косачев.

Вице-спикер СФ выразил уверенность, что это сотрудничество будет продолжено.

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова создан распоряжением Президента России 2 февраля 2010 года. Миссия Фонда – поощрение развития сферы публичной дипломатии и содействие формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.

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