Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Прогресс М-УМ#Причал23.12.2021 07:31

Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека «Прогресс М-УМ»

В четверг, 23 декабря 2021 года, в 02:03 по московскому времени приборно-агрегатный отсек грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» отстыковался от узлового модуля «Причал» Международной космической станции. Спустя 5,5 часа он был сведен с орбиты, а несгоревшие части затоплены в несудоходной части Тихого океана.

В 06:45:36 мск был включён маршевый двигатель на торможение, отработав 13 минут, он сообщил тормозной импульс величиной 125 м/с. После чего приборно-агрегатный отсек сошёл с околоземной орбиты и прекратил своё существование. Фрагменты, несгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали в 07:30 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана в 2460 км от города Веллингтон и 7030 км от города Сантьяго.

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» — это сборка узлового модуля «Причал» с приборно-агрегатным отсеком посредством вновь разработанного переходного отсека. Приборно-агрегатный отсек по конструкции соответствует приборно-агрегатному отсеку базового корабля «Прогресс М» с доработками по увеличению его жесткости и прочности в связи с увеличенной до 8 180 кг массой корабля. Аналогично базовому кораблю в агрегатном отсеке были расположены агрегаты комбинированной двигательной установки — базовый блок с двигателем коррекции тягой 300 кгс и двигатели причаливания и ориентации нижнего пояса тягой 13 кгс.

Приборно-агрегатный отсек грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» в полном объеме выполнил возложенную на него задачу по доставке на российский сегмент Международной космической станции нового модуля. 24 ноября 2021 года с космодрома Байконур был запущен узловой модуль «Причал» — второй российский модуль, который пополнил состав МКС в 2021 году.

В настоящее время российские члены экипажа Международной космической станции, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров проводят расконсервацию узлового модуля «Причал». На 19 января 2022 года планируется первый выход в открытый космос, в ходе которого космонавты установят на его внешней поверхности антенны и мишени, необходимые для стыковки к нему транспортных кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС». 18 марта, по плану, к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль — «Союз МС-21» с экипажем экспедиции МКС-67.

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