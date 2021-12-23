В Совете Федерации состоится 515 заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Будет рассмотрен ряд социально значимых законов, предложенных сенаторами РФ.

В ходе 515-го заседания Совет Федерации рассмотрит поправки в законодательство, направленные на защиту социальных выплат граждан от списания в счет погашения задолженности. Документ инициирован первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и председателем Комитета СФ по социальной политике Инной Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

На рассмотрение вынесен закон о продлении так называемой «дачной амнистии». Предложенный Андреем Турчаком документ предусматривает существенное упрощение процедур, связанных со строительством и регистрацией прав на частные дома.

Сенаторы обсудят документ об отмене обязательного прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. Изменения в законодательство предложены Андреем Турчаком и председателем Комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

Будут рассмотрены изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ внесен председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и сенатором РФ Виктором Крессом. КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области Закон нацелен на реализацию права учащихся общеобразовательных организаций на бесплатное профессиональное обучение. На предыдущем заседании Федеральный закон был отклонен Советом Федерации с созданием согласительной комиссии в связи с технической ошибкой, допущенной при внесении изменений во втором чтении в Государственной Думе. Документ был исправлен и в юридически корректной редакции вновь поступил в верхнюю палату.

Будут рассмотрены изменения в законодательство, касающиеся совершенствования действующей системы регулирования бухгалтерского учета Банка России, внесенные Николаем Журавлевым и сенатором РФ Мухарбием Ульбашевым. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

В повестке заседания — также предложенные Андреем Кутеповым и сенатором РФ Валерием Пономаревым ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края поправки в Уголовно-процессуальный кодекс в части определения особенностей и порядка предоставления следователю права провести допрос, очную ставку или опознание путем использования систем видео-конференц-связи и инициированные председателем Комитета СФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и сенатором РФ Сергеем Арениным АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области изменения в закон о государственной границе, предусматривающие возможность субъектов Федерации и органов местного самоуправления оказывать меры поддержки гражданам, участвующим на добровольных началах в защите госграницы.

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