А. Майоров провел заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили ряд актуальных федеральных законов и законопроектов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание Комитета СФ, в ходе которого сенаторы рассмотрели ряд актуальных федеральных законов и законопроектов.

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По вопросу о Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части предоставления в собственность земельных участков под жилыми домами и продлении дачной амнистии выступил член Комитета СФ Алексей Кондратенко. КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края

Соавтором закона является первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

В законе, в частности, закрепляются особенности образования земельного участка или участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определяется перечень документов, представляемых гражданином к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, при этом устанавливается право законом субъекта РФ предусмотреть иные документы, предоставляемые гражданином в случае отсутствия, перечисленных в статье 38 Федерального закона. Регламентируются порядок действий органа государственной власти или органа местного самоуправления при рассмотрении названного заявления, основания для отказа в удовлетворении заявления. Названное право на приобретение земельного участка в собственность распространяется и на наследников.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Белан Хамчиев

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Людмила Талабаева

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Александр Двойных

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Владимир Лебедев

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Олег Алексеев

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Александр Двойных

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Егор Борисов

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Геннадий Орденов

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Алексей Кондратенко

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Борис Невзоров

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Арсен Фадзаев

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Кислов

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Татьяна Гигель

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Сергей Митин

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Одновременно закон дополняется новыми частями, регламентирующими особенности государственной регистрации права собственности на земельные участки. Согласно документу с 1 марта 2026 г. до 1 марта 2031 г. продлевается срок осуществления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на жилой или садовый дом (т. н. «дачная амнистия») и особого порядка получения разрешений на строительство и реконструкцию, начатых до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. В ряд законодательных актов вносятся изменения уточняющего и корреспондирующего характера. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области представил Федеральный закон «О семеноводстве», которым закрепляются основные понятия: «автор сорта сельскохозяйственного растения», «семеноводство», «семена сельскохозяйственных растений», «сорт сельскохозяйственных растений (сорт)», «гибрид сельскохозяйственного растения», «гибрид-стандарт сельскохозяйственного растения», «генетический паспорт» и др. Кроме того, определяется, какие отношения регулирует законодательство в области семеноводства.

По словам сенатора, законом определяются полномочия Правительства РФ, ФОИВа, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства.

Как указал Сергей Митин, в документе предусматривается, что Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, представляет собой совокупность достоверных систематизированных сведений о сортах и гибридах сельхозрастений. Сведения, содержащиеся в нем, являются общедоступными и размещаются в сети «Интернет».

В законе, уточнил сенатор, определяются категории семян с/х растений, а также категории посадочного материала плодовых, ягодных растений и винограда.

Сергей Митин обратил внимание, что закон устанавливает правила ввоза семян сельскохозяйственных растений в РФ и вывоз семян из РФ.

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