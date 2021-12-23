Алексей Миллер подвел предварительные итоги работы «Газпрома» в 2021 году

Source: Gazprom in Russian

23 декабря 2021Выступление Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на предновогоднем селекторном совещании.Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

По традиции в конце года мы подводим итоги, и год как всегда оказался для нас рекордным. Новые рекорды в производстве, новые рекорды в поставках газа, новые рекорды в финансовых показателях.

И мы с вами в этом году уверенно подтвердили, что являемся лидером мирового энергетического рынка.

В этом году объем потребления газа в мире вырос на 150 млрд куб. м. При этом «Газпром» удовлетворил более чем на треть этот дополнительный спрос своим дополнительным производством. Мы в этом году добудем на 62,2 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году, и выйдем на уровень годовой добычи 515 млрд куб. м. Это лучший показатель за последние 13 лет.

Конечно же, самое важное для нас — это стабильные, надежные поставки газа нашим российским потребителям. Объем поставок на внутренний рынок в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 29,7 млрд куб. м. Как вы понимаете, это очень-очень серьезный вклад в социально-экономическое развитие страны.

И мы в полном объеме, надежно и всегда в срок исполняем наши контрактные обязательства. По-видимому, мы будем иметь четвертый результат по объему поставок газа в дальнее зарубежье в этом году. И самое главное, еще раз подчеркну, мы в столь непростом году, с такими острыми зимними и летними пиками, на 100% выполняли и выполняем наши обязательства перед европейскими компаниями. Хотелось бы здесь отметить, что самый большой прирост наших поставок пришелся на наших самых крупных потребителей, это очень приятно.

Это говорит о том, что наши основные клиенты, наши основные партнеры ориентированы на закупку российского газа. Они понимают, что наше партнерство носит и будет носить долгосрочный характер.

Но, конечно, самая главная задача у нас с вами — это прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП). И год от года мы видим, что легче не становится. В первую очередь это связано с тем, что растут потребности, растет спрос. А, соответственно, растут и пики. Мы с вами отвечаем тем требованиям, которые предъявляют экономика, комбыт, социальная сфера, экспорт и своевременно на эти вызовы реагируем.

Последовательно развиваем наши подземные хранилища. В этом году вы знаете, что на начало периода отбора мы закачали 72,6 млрд куб. м газа и установили новый рекорд потенциальной суточной производительности наших подземок на начало периода — 847,9 млн куб. м.

Но мы с вами столкнулись и с тем, что теперь мы вынуждены говорить не только об осенне-зимнем пике, но и о летнем пике. И впервые в компании принято решение, что по окончании осенне-зимнего максимума мы с вами будем принимать специальную программу подготовки к прохождению летнего максимума. Точно так же будем готовить план мероприятий для наших дочерних обществ и будем системно готовиться к летнему пику.

Чтобы соответствовать таким высоким пиковым значениям спроса, мы должны с вами иметь ресурсную базу, которая превосходит годовые объемы добычи. Наши добычные мощности должны быть такие, чтобы мы всегда с вами смогли обеспечить бесперебойные поставки в зоне Единой системы газоснабжения даже тогда, когда в среднем по стране, по всей Российской Федерации, температура будет минус 25 градусов. И мы с вами знаем, что компания к текущему ОЗП подошла в полной готовности. И мы знаем, что с зимними пиками абсолютно точно справимся. Да, собственно говоря, как и с летними.

Прирост добычи — это важно. Наш основной регион, Надым-Пур-Тазовский, все-таки уже старый добычной регион. И за последние годы мы с вами создали новый газодобычной регион в Российской Федерации — Ямальский центр газодобычи.

Здесь надо отметить, что уже в течение 17 лет у нас коэффициент прироста запасов составляет больше «единицы», и именно это позволяет нам исполнять все наши обязательства перед партнерами. Но именно Ямал стал нашей главной стройкой. Именно Бованенковское месторождение на Ямале сегодня является одним из базовых месторождений. Одним из месторождений-регуляторов, которые позволяют нам проходить зимние пики. Или, как мы говорим, — нашу газпромовскую «пилу». На Ямале мы с вами сегодня осваиваем еще одно очень крупное месторождение — это Харасавэйское. Газопровод из Харасавэя на Бованенково построен уже на 40%.

Вывод газа с Ямала, это, конечно же, дальнейшее развитие Северного газотранспортного коридора. Который становится для нас основным, базовым как для газоснабжения потребителей внутри страны, так и для экспорта.

2021 год отметился тем, что мы ввели очередные компрессорные станции от Ухты до Грязовца и создали газотранспортные мощности до компрессорной станции «Славянская». С компрессорной станции «Славянская» газ уже поступает в газопровод «Северный поток — 2». Вы знаете, что первая нитка «Северного потока — 2» уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года.

Мы с вами, без сомнения, понимаем, какие дополнительные возможности открывают морские газопроводы. Это бестранзитная поставка. Это поставка, которая нам абсолютно выгодна, потому что это гораздо меньшее расстояние, и это транспортный тариф, который мы платим сами себе.

«Северный поток — 2», без сомнения, — мегапроект. Конечно же, надо еще раз сказать, что мы этот газопровод построили сами, в одиночку. Да, у нас были и есть надежные, в частности финансовые, партнеры. Но надо понимать, что все работы и труба — это всё российское. Делали мы это с вами в очень непростых условиях, прямо скажем — под давлением. Но спокойно, без суеты. И со всеми проблемами, со всеми открытыми вопросами справились. А самое главное — у нас с вами не было никогда никакого сомнения, что мы этот газопровод построим.

В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского газопровода «Турецкий поток». Введены газотранспортные мощности на суше в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через «Турецкий поток» газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран. При этом благодаря «Турецкому потоку» такая страна, как Греция, по итогам 2021 года установит исторический максимум покупки российского газа.

Очень важна для нас тема переработки. «Газпром» с учетом выхода на месторождения Восточной Сибири, с учетом понимания того, что газ наших старых месторождений Надым-Пур-Тазовского региона становится всё более и более этансодержащим, принял в области переработки очень серьезные, крупные инвестиционные решения. Это строительство Амурского газоперерабатывающего завода и это строительство уникального по мировым меркам, масштабам производственного кластера в Усть-Луге, на берегу Балтийского моря. Это кластер, который объединяет в себе и переработку, и газохимию, и сжижение природного газа, и поставку сухого отбензиненного газа потребителям. Аналогов такого комплекса в мире нет.

Несмотря на масштабы Амурского газоперерабатывающего завода, несмотря на очень тяжелые, непростые условия пандемии, мы с вами точно в срок ввели первый пусковой комплекс Амурского газоперерабатывающего завода. И в режиме прямого эфира, в режиме видео-конференц-связи, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал старт работе Амурского газоперерабатывающего завода.

И мы с вами также на Амуре начали производство гелия — стратегически важного товара, который очень востребован как для медицины, так и для высокотехнологичных современных отраслей.

«Сила Сибири» получает дальнейшее развитие и по наращиванию проектной транспортной мощности, и по наращиванию ресурсной базы. В 2023 году газ Ковыктинского месторождения начнет поступать в «Силу Сибири». Газопровод от Ковыкты до Чаянды уже построен на 70%.

Очень приятно, что на карте России уже появились целые города, куда газ «Силы Сибири» поступает для нужд наших потребителей. Мы уже реально с вами большими, широкими шагами начали газификацию в этом регионе.

Нас, конечно, радуют и темпы роста газопотребления в Китае. С ноября мы более чем на одну треть по суткам поставляем газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства перед китайскими партнерами. Сам факт роста спроса — это вещь, без сомнения, для нас приятная. Но самое главное, что мы уже в текущем времени обеспечиваем поставки сверхконтрактных, сверхпроектных объемов.

Если говорить об Амуре, надо сказать и о большом, ярком примере импортозамещения. «Газпром энергохолдинг» ввел Свободненскую ТЭС. Она построена полностью на оборудовании российского производства.

Это, без сомнения, очень высокое достижение — это работа не только нас, не только «Газпром энергохолдинга». Это работа наших подрядчиков. Это работа по совместной постановке задач по импортозамещению, формирование технических заданий, совместная работа по НИОКРам и так далее. И то, что на Дальнем Востоке для Амурского газоперерабатывающего завода, для города Свободного мы работаем в рамках программ импортозамещения — это, конечно, крайне важно.

Хотел бы отметить еще один рекорд, очень-очень яркий. Компания «Газпром нефть» в 2021 году впервые в истории добудет более 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Этот тот стратегический целевой показатель, который мы ставили перед компанией, и он достигнут.

Но то, что касается социальных приоритетов, коллеги, социальные приоритеты — это наше всё. Конечно же, самым главным социальным приоритетом является программа газификации. И Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами новые задачи, новые цели. Первая главная цель — до 2023 года завершить социальную догазификацию. Газифицировать те домохозяйства, которые не газифицированы до сих пор, но находятся в тех населенных пунктах, куда проведен сетевой газ. Уже получено более полумиллиона заявок. Уверен, что в такие короткие сроки эта задача будет выполнена.

Мы с вами с 68 регионами подписали пятилетние программы газоснабжения и газификации. И к концу 2025 года 35 регионов Российской Федерации должны иметь уровень 100-процентной технически возможной газификации. А к 2030 году — все регионы Российской Федерации должны выйти на такой показатель.

И мы с вами абсолютно уверены, просто знаем, что эти цели, эти задачи мы с вами выполним.

А в этом году мы с вами построим 2,7 тыс. км линейной части в рамках программ газоснабжения и газификации. И еще в 342 населенных пункта по всей стране придет газ, и люди зажгут газовые горелки в своих домах.

Уважаемые коллеги!

Уверен, что все стратегические цели, которые ставит перед нами государство, руководство страны, будут достигнуты. Коллектив «Газпрома», Группы компаний «Газпром» — высокопрофессиональный, опытный.

Вы знаете, мы реализуем самые масштабные проекты в мире. Мы по многим направлениям нашей основной деятельности впереди планеты всей. По некоторым позициям аж даже на два поколения. Поэтому наши лидерские позиции в мировой табели о рангах — они на сегодняшний день непоколебимы.

И я хочу всех вас поблагодарить за добросовестный труд, за ответственное и неравнодушное отношение к своему делу.

Вот мы с вами общаемся, работаем вместе и чувствуем друг друга. Мы чувствуем, что работа горит. Мы чувствуем ритм этой работы. Мы чувствуем, что мы с вами на марше.

Поздравляю вас всех и ваши семьи с наступающим Новым годом!

В 2022 году работы будет даже больше, чем в 2021 году, поэтому — новых рекордов, новых успехов, новых достижений. А дома чтобы всегда были тепло, уют, семейное счастье, благополучие. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Берегите здоровье свое, своей семьи, близких, родных. И, уважаемые коллеги, берегите здоровье трудовых коллективов, здоровье наших работников.

Поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом! Только вперед, только к новым победам! И, как мы в заключение говорим в «Газпроме», продолжим работу.

MIL OSI