22.12.2021 Wspólny webinar z Grupą Symfonia

Source: Government of Poland in Polish

Wspólny webinar z Grupą Symfonia22.12.2021

Resort finansów nie zwalnia tempa w działaniach informacyjno-szkoleniowych dotyczących podatkowych aspektów Polskiego Ładu.

28 grudnia o 17:30 odbędzie się webinar przygotowany wspólnie z Grupą Symfonia dla wszystkich zainteresowanych zmianami w przepisach.

Udział w spotkaniach z naszymi przedstawicielami, w tym z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim, jest bezpłatny.

Polski Ład i zmiany kadrowo-płacowe – co się zmienia w podatku dochodowym i ubezpieczeniach społecznych? – to temat spotkania z Grupą Symfonia. Wśród poruszanych tematów znajdą się:

ulga dla klasy średniej,

rozliczenia podatkowe w kontekście zmian w składce zdrowotnej,

PIT-0 dla rodziny 4+,

ulga na powrót.

To kolejne spotkanie z serii webinarów zaplanowanych w tym roku, a związanych z Podatkowym Polskim Ładem. Rozpoczęły się one jeszcze przed przyjęciem przez Sejm nowych rozwiązań. Biorą w nich udział m.in. przedsiębiorcy, doradcy podatkowi i księgowi.

Osoby, które chcą wziąć udział w webinarze, zapraszamy do rejestracji udziału poprzez stronę internetową.

Webinar rozpocznie się we wtorek 28 grudnia o godz. 17:30.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

