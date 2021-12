22.12.2021 Rządowa Tarcza Antyinflacyjna – wzór informacji

Source: Government of Poland in Polish

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna – wzór informacji22.12.2021

Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej zwalniamy z akcyzy energię elektryczną dla gospodarstw domowych.

Obniżamy też do 4,60 zł/MWh, akcyzę na energie elektryczną dla pozostałych odbiorców.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.

Ministerstwo Finansów opracowało wzór informacji, którą sprzedawca energii elektrycznej zobowiązany jest załączyć do faktury sprzedaży nabywcy energii.

Materiały

Wzór informacjiTarcza​_Antyinflacyjna​_-​_energia​_elektryczna.docx 0.03MB

