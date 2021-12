22.12.2021 Rząd dofinansuje budowę 51 obwodnic w całym kraju

Source: Government of Poland in Polish

Rząd dofinansuje budowę 51 obwodnic w całym kraju22.12.2021

Pracujemy nad połączeniem dróg, które zapewnią odpowiednią architekturę komunikacyjną w całej Polsce. Tylko w 2021 r. wybudowaliśmy ponad 400 km nowych arterii w naszym kraju. Na tym nie poprzestajemy – premier Mateusz Morawiecki przyznał niemal 2,4 mld zł dofinansowania na 51 obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączna wartość zadań przekracza 4,5 mld zł. Nowa infrastruktura powstanie w ciągach dróg wojewódzkich. To pozwoli na odciążenie ruchu drogowego w wielu miejscowościach oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Ruch z centrów miast zostanie skierowany na nowo budowane obwodnice.

Niemal 2,4 mld zł na 51 obwodnic

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) zostanie dofinansowanych 51 obwodnic. Premier przyznał niemal 2,4 mld zł dofinansowania. Łączna wartość zadań to ponad 4,5 mld zł. W samym nadchodzącym 2022 r. dopłaty będą sięgać blisko 200 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania, jednego zadania obwodnicowego, może wynieść 80 proc.

Inwestycje w ramach programu 100 obwodnic już w realizacji

Rada Ministrów 13 kwietnia 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach programu obwodnicowego w całej Polsce powstanie ok. 820 km nowych zadań. Na realizację tego zadania rząd przeznaczy łącznie 28 mld zł. Obwodnice już powstają – w realizacji znajduje się 14 zadań o długości 109,6 km.

Priorytetem dla rządu jest bezpieczeństwo na drogach. Nowe arterie i wdrożone zmiany w przepisach skuteczniej chronią pieszych i innych uczestników ruchu drogowego przed wypadkami czy piratami drogowymi.

Nowe inwestycje infrastruktury drogowej i otrzymane wsparcie finansowe ze środków rządowych przyczyni się również do przyciągania nowych inwestorów. Dobra sieć dróg oraz obwodnic to konkurencyjność regionów.

Lista 51 inwestycji z podziałem na województwa:1. dolnośląskie – Budowa obwodnicy m. Boguszów – Gorce2. dolnośląskie – Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca3. dolnośląskie – Skomunikowanie A4 z S5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich4. kujawsko pomorskie – Budowa obwodnicy miasta Brodnicy5. kujawsko pomorskie – Budowa obwodnicy miasta Tucholi6. kujawsko pomorskie – Budowa obwodnicy miasta Rypina7. lubelskie – Budowa obwodnicy m. Tarnogród8. lubelskie – Budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie – Etap I9. lubelskie – Budowa obwodnicy m. Hrubieszów10. lubelskie – Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm11. lubuskie – Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV12. lubuskie – Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III13. lubuskie – Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap III14. łódzkie – Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 48415. łódzkie – Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 70316. łódzkie – Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 71017. małopolskie – Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 – Etap II od węzła POK do DW 79418. małopolskie – Obwodnica Brzeszcz19. małopolskie – Obwodnica Szczurowej20. mazowieckie – Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej (DW 560) w m. Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki (DK10) w Sierpcu21. mazowieckie – Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew22. opolskie – Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 48923. opolskie – Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 40924. opolskie – Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 41625. podkarpackie – Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 “Łancut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie26. podkarpackie – Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 87827. podkarpackie – Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele28. podlaskie – Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 67829. podlaskie – Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 69030. podlaskie – Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 64731. podlaskie – Kontynuacja – zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk32. pomorskie – Budowa obwodnicy Kartuz – Etap II33. pomorskie – Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice34. pomorskie – Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skorcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki35. śląskie – Budowa obwodnicy DW 925 w Rudzie Śląskiej – trasa N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli36. śląskie – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 93537. śląskie – Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice38. śląskie – Północno – zachodnia obwodnica Raciborza39. śląskie – Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul Hagera40. śląskie – Obwodnica miejscowości Koziegłowy41. świętokrzyskie – Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35km42. świętokrzyskie – Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK7343. świętokrzyskie – Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/44. warmińsko-mazurskie – Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn45. warmińsko-mazurskie – Budowa obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 54546. wielkopolskie – Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 30847. wielkopolskie – Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 24148. wielkopolskie – Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 18749. zachodniopomorskie – Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 11950. zachodniopomorskie – Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 – etap II51. zachodniopomorskie – Budowa obejścia m. Gryfice – połączenie dróg woj. Nr 110 i 105 z 109 – etap II

