22.12.2021 Ruszasz w podróż autostradą A2 lub A4? Kup e-bilet autostradowy

Source: Government of Poland in Polish

Od 1 grudnia br. użytkownicy samochodów osobowych i motocykli opłacają przejazdy odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica jedynie w systemie e-TOLL.

Mogą to zrobić kupując e-bilet autostradowy w aplikacji e-TOLL PL BILET lub w aplikacjach partnerów e-TOLL oraz stacjonarnie na stacjach paliw.

e-bilet autostradowy należy kupić przed rozpoczęciem przejazdu płatnym odcinkiem autostrady. Zakup e-biletu autostradowego nie wymaga rejestracji w systemie e-TOLL i przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu.

Jak kupić e-bilet autostradowy

e-bilet jest dystrybuowany:

elektronicznie (przez aplikację e-TOLL PL BILET oraz aplikacje partnerów: Autopay, mPay, Spark, ORLEN PAY, mFlota),

stacjonarnie na 1359 stacjach sieci PKN ORLEN. Lista stacji dystrybuujących e-bilet autostradowy dostępna jest na stronie internetowej.

stacjonarnie na wybranych stacjach sieci LOTOS. Więcej informacji wkrótce na stronie etoll.gov.pl

Kupując e-bilet autostradowy trzeba podać tylko:

nr rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla,

datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu autostradą,

planowaną trasę.

Można go nabyć z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres jego ważności to 48 h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży. Zwrot niewykorzystanego biletu jest możliwy w taki sam sposób, w jaki bilet kupiono. Bilet można zwrócić jedynie przed zadeklarowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu.

Wjeżdżając na autostradę kierowca musi mieć ważny e-bilet autostradowy. Jeżeli jednak wjechał on na odcinek płatny i zorientował się, że nie posiada ważnego biletu powinien kontynuować przejazd. Zatrzymywanie się przy wjeździe na autostradę by kupić e-bilet autostradowy, może powodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przejazd należy opłacić jak najszybciej np. korzystając z pomocy pasażera. Jeżeli kierowca zdecyduje się w tym celu zatrzymać w trakcie podróży, powinien to zrobić w sposób bezpieczny, w miejscu do tego przeznaczonym. e-bilet autostradowy można wówczas kupić w aplikacji e-TOLL PL BILET, aplikacjach partnerów systemu e-TOLL lub na najbliższej stacji paliw naszych partnerów. W trakcie przejazdu pojazd może jednak podlegać kontroli mobilnej lub kontroli drogowej, a za poruszanie się po płatnym odcinku bez wniesionej opłaty za przejazd na kierowcę zostanie nałożona kara grzywny w postaci mandatu.

Jeżeli, w trakcie przejazdu kierowca nie kupił brakującego e-biletu autostradowego, ani nie została na niego nałożona kara grzywny w wyniku kontroli drogowej, może on dokupić brakujący e-bilet autostradowy do końca trzeciego dnia od dnia zakończenia przejazdu.

Dokupując e-bilet autostradowy, zarówno w trakcie przejazdu jak i po jego zakończeniu, należy jako początek okresu ważności biletu podać datę i godzinę zgodną z momentem wjazdu na płatny odcinek autostrady.

Aplikacja e-TOLL PL BILET

e-bilet autostradowy można kupić w nowej aplikacji mobilnej resortu finansów e-TOLL PL BILET. Umożliwia ona w kilku prostych krokach zakup biletu, a w razie potrzeby również jego zwrot.

Aplikację można bezpłatnie pobrać w Google Play oraz w AppStore. Jest dostępna w 9 językach (PL, EN, DE, RU, UA, BY, SK, CZ, LT).

Więcej informacji o e-TOLL PL BILET na stronie etoll.gov.pl – O aplikacji e-TOLL PL BILET.

Partnerzy dystrybuujący e-bilet autostradowy

Użytkownicy państwowych odcinków autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica mogą korzystać również z aplikacji udostępnionych przez przedsiębiorców, z którymi szef Krajowej Administracji Skarbowa zawiera umowy partnerskie.

Kierowcy poruszający się tymi odcinkami A2 i A4 okazjonalnie lub niekorzystający z rozwiązań cyfrowych, kupią papierowy bilet w stacjonarnych sieciach obsługi naszych partnerów. Lista partnerów e-TOLL nie jest zamknięta. Szef KAS w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami zainteresowanymi świadczeniem usług dystrybucji e-biletów autostradowych w swoich sieciach stacjonarnych lub aplikacjach.

Aktualna lista partnerów

Pozostałe metody opłacania przejazdu

Zakup e-biletu autostradowego w aplikacji lub na stacji paliw jest najprostszą metodą opłacenia przejazdów ww. odcinkami autostrad przez kierowców samochodów osobowych.

Mogą oni również opłacać przejazdy z wykorzystaniem urządzeń pokładowych przekazujących dane GPS pojazdu do systemu e-TOLL (urządzenia OBU lub ZSL), a także z aplikacji e-TOLL PL (to inna aplikacja niż e-TOLL PL BILET, a o różnicach przeczytasz w komunikacie ). Te formy rozliczeń dostępne są od 24 czerwca br. dla użytkowników pojazdów ciężkich (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony). Alternatywnie mogą z nich korzystać również użytkownicy pojazdów lekkich. Należy jednak pamiętać, że metody te wymagają rejestracji w e-TOLL oraz przekazywania danych geolokalizacyjnych do tego systemu.

