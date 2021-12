22.12.2021 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Source: Government of Poland in Polish

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego22.12.2021

Rozporządzenie umożliwi płynną realizację istotnych zadań, które zostały rozpoczęte w 2021 r.

Jedną z głównych zasad w obszarze finansów publicznych jest zasada roczności budżetu. Oznacza ona, że z upływem roku budżetowego, niezrealizowane kwoty wydatków wygasają, a więc nie można ich wydać w kolejnym roku. Wyjątek od tej generalnej zasady stanowi możliwość wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, na podstawie którego dopuszczalne będzie wydawanie tych środków w kolejnym roku.

W 2021 r. podstawą wydania takiego rozporządzenia jest art. 21 ust. 1 ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim na 2021 rok Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia ustala (nie później niż do 30 grudnia 2021 r.), wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ma przy tym na względzie zapewnienie ich przejrzystości, stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwość kontynuacji i realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa w 2021 roku. Wydanie rozporządzenia w 2021 roku jest obligatoryjne.

Wydanie rozporządzenia umożliwi kontynuację realizacji wydatków wymienionych w załączniku do rozporządzenia do 30 listopada 2022 roku. Pozwoli to na realizację przedsięwzięć, które nie zostały ukończone do 31 grudnia 2021 roku, a były zaplanowane w ustawie budżetowej na 2021 rok.

Rozporządzenie umożliwi płynną realizację rozpoczętych zadań bez konieczności ponownego wszczynania wielu procedur np. przetargowych i administracyjnych. Ułatwi realizację zadań w trudnych warunkach, które wpłynęły na wydłużenie terminów realizacji zadań u niektórych dysponentów. Trudności te wynikają m.in. z przerwanychi łańcuchów dostaw.

Najważniejsze rozwiązania

Główne kategorie wydatkowe zawarte w rozporządzeniu:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

wydatki na dodatkowy fundusz motywacyjny wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK;

wydatki bieżące na zakup usług remontowych;

dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa wykonywane przez samorządowe instytucje kultury i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, a także finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych;

dotacje celowe na rzecz gmin, powiatów i samorządów województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, inne zadania zlecone ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

