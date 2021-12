22.12.2021 Premier na trasie wojewódzkiej nr 933: cieszę się, że zgodnie z obietnicą mogliśmy ją wykonać

Source: Government of Poland in Polish

Premier na trasie wojewódzkiej nr 933: cieszę się, że zgodnie z obietnicą mogliśmy ją wykonać22.12.2021

Prezes Rady Ministrów odwiedził powiat pszczyński, gdzie niedawno udostępniono kierowcom drogę wojewódzką nr 933. To kolejny odcinek nowej arterii w woj. śląskim. Modernizacja infrastruktury drogowej przyczynia się do polepszenia warunków podróżowania – skraca czas jazdy między miejscowościami. Droga ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz przyciągnie nowych inwestorów. To dzięki rozrastającej się siatce dróg, kolejne regiony mogą liczyć na szybszy rozwój gospodarczy.

– Nieco ponad 2 lata temu zapowiadaliśmy budowę tej drogi, to bardzo ważna droga łącząca na południu województwa śląskiego Pszczynę, Wodzisław, Racibórz. Cieszę się, że zgodnie z obietnicą mogliśmy ją wykonać – powiedział szef polskiego rządu.

Modernizacja trasy 993 to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej. Dostosowano parametry techniczne drogi do parametrów drogi klasy G.

– Budujemy te drogi nie tylko po to, by pokazać naszą wiarygodność, sprawczość czy sprawność działania. Budujemy je przede wszystkim z szacunku dla mieszkańców, dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Z szacunku także dla portfeli naszych obywateli, ponieważ dzięki nowym drogom skróci się czas przejazdu, poprawi środowisko naturalne w miastach. Dzięki temu będziemy w stanie przyciągać nowy biznes po to, żeby wzrost gospodarczy cieszył się nowymi perspektywami i możliwościami – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Nowe inwestycje przyciągają przedsiębiorców

Nowe drogi tworzą układ komunikacyjny, który razem prowadzi do poprawy perspektyw wzrostu gospodarczego. Łączenie kolejnych tras powoduje przyciąganie nowych inwestorów, którzy mogą wykorzystywać dobrze przygotowane treny do rozwijania swoich przedsiębiorstw gospodarczych.

– To kolejna droga oddana do szeregu dróg, które budujemy. To droga, która jednocześnie tworzy miejsca pracy, bo wzrost gospodarczy i miejsca pracy nie biorą się z niczego. Biorą się z logicznego i strategicznego programu, który kwestie związane z infrastrukturą drogową stawia na jednym z pierwszych miejsc – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – Po tych drogach będą przyjeżdżać nowi przedsiębiorcy, budować nowe firmy, ponieważ lepiej skomunikowany region tworzy dużo lepsze perspektywy rozwoju. To oznacza lepsze perspektywy życia dla polskich rodzin. Tutaj w Pszczynie, tutaj na Śląsku, ale oczywiście także w całej Polsce.

