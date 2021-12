22.12.2021 Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowy program transformacji dla Śląska

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowy program transformacji dla Śląska22.12.2021

Przygotowana Transformacja 3.0 to zmiany poprzemysłowe, tworzące nowe miejsca pracy dla mieszkańców całego województwa. Uwzględnia rozwiązania, które sprawdziły się w Programie dla Śląska np. w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, służby zdrowia, edukacji czy działań samorządowców – kilkadziesiąt miliardów zainwestowanych środków. Rząd chce jednak tworzyć nowe perspektywy – innowacyjne projekty i technologie przyszłości: węgiel i gaz, atom i wodór, wiatr i słońce. Takie rozwiązania mają szansę wykorzystać w pełni potencjał Śląska.

Premier wziął udział w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu oraz parlamentarnego zespołu ds. transformacji regionów górniczych w województwie śląskim, którego głównym tematem były zmiany na Śląsku. Zapowiedziany nowy program transformacji regionu uwzględnia ulepszenie dotychczas proponowanych działań oraz aktualną sytuację geopolityczną.

Jak wyglądają prace nad transformacją województwa śląskiego?

Śląsk jako region może szczycić się dużym potencjałem – inżynierskim, projektowym, technicznym, technologicznym, a także tym związanym z działalnością śląskich uczelni. Nowe rozwiązania będą tworzone we współpracy ze związkami zawodowymi oraz prezesami spółek węglowych i energetycznych.

Ten program musi być elastyczny. Będziemy go wyposażać w środki finansowe z budżetu państwa. Jestem przekonany, że przy takim zaangażowaniu tak wielu osób ten program skończy się sukcesem

– zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.Szef polskiego rządu podkreślił jak ważne jest, żeby mieszkańcy Śląska i całego regionu wiedzieli jak będą przebiegać zmiany. Zwłaszcza w dobie mierzenia się z wyzwaniami związanymi z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz zmianami gospodarczymi zachodzącymi na świecie.

Śląsk wczoraj i dziś

Zmiany zachodzące w regionie są wyraźnie widoczne. Jeszcze w 2013 roku bezrobocie dotyczyło ponad 2,3 mln osób w Polsce. Na Śląsk od tego czasu przybyło dziesiątki inwestorów z całego świata – wpływ na to miała specjalna strefa ekonomiczna w Katowicach. Było to możliwe także dzięki aktywnej działalności rządu. Szef polskiego rządu wspomniał, że uczestniczył w rozmowach z inwestorami z różnych stron: od Australii, Korei, Chin, Japonii, przez Stany Zjednoczone i Kanadę, a skończywszy na Europie Zachodniej.Poziom bezrobocia dziś w województwie jest jednym z najniższych w Polsce i najniższy w III RP. Za to jeden z wyższych jest poziom wynagrodzeń – w porównaniu do innych regionów. Świadczy to o skuteczności do tej pory podejmowanych działań. Premier zadeklarował – Nie będziemy szczędzić sił i środków, żeby tak wyglądały prace nad transformacją całego województwa śląskiego.

