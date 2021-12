22.12.2021 Premier: Katowice jak w soczewce zbierają wielkie projekty techniczne, technologiczne, przemysłowe i aspiracje dotyczące przyszłości

Source: Government of Poland in Polish

W 2024 roku miasto Katowice zostanie Europejską Stolicą Nauki i gospodarzem Otwartego Forum EuroScience – jednego z najważniejszych wydarzeń naukowo-technologicznych na świecie. Patronem wydarzenia jest Euroscience – największe ogólnoeuropejskie stowarzyszenie skupiające badaczy i naukowców z całego kontynentu.

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz współorganizacja konferencji ESOF2024 to docenienie dotychczasowych osiągnięć Dolnego Śląska. To również szansa rozwojowa dla tego regionu. Nauka i edukacja mogą stać się nowym przemysłem Śląska, a jego uczelnie instrumentami transformacji. Do tej pory żadne inne miasto Europy Środkowo-Wschodniej nie otrzymało takiej możliwości.

Katowice w centrum europejskiej nauki

Europejskie Stolice Nauki to nie tylko wzmocnienie społeczności naukowej w danym regionie. Ich celem jest także zaangażowanie obywateli i środowiska naukowego w rozwiązywanie lokalnych problemów, wsparcie inwestycji publicznych, a także pobudzenie turystyki. To możliwość przyciągnięcia naukowców, polityków, biznesmenów oraz przedstawicieli mediów z całego świata.

Organizacja wydarzenia przez miasto Katowice może przyczynić się do wykorzystania potencjału nauki do współpracy z przemysłem i przedsiębiorcami. Działania te otwierają nowe perspektywy inwestycyjne, rozwoju społecznego i ekonomicznego dla całego Dolnego Śląska.

Szansa na rozwinięcie infrastruktury badawczej pozwoli przyciągnąć wybitnych naukowców oraz zatrzymać najzdolniejszą młodzież na miejscowych uczelniach. To szczególnie ważne ze względu na dotychczasowe działania przemysłu wpływające na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców w regionie.

Do tej pory gospodarzami forum były miasta takie, jak Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza czy Triest. W 2022 roku Europejską Stolicą Nauki zostaną wspólnie dwa holenderskie miasta akademickie – Lejda i Haga.

Dynamiczny rozwój całego regionu

– Nauka zmienia nasze życie w tempie przyspieszonym. Może wpłynąć na to, że Katowice jako serce regionu, będą regionem zwycięstwa. Nie tylko tu i teraz, ale też kolejnych dekad, ponieważ wiemy jak głębokim zmianom przemysłowym, poprzemysłowym, technicznym, technologicznym podlegają Górny Śląsk i Katowice – podsumował szef rządu. I dodał – Wybór Katowic jako Europejskiej Stolicy Nauki będzie na pewno milowym krokiem naprzód, na drodze do realizacji takiej strategii dla całego Śląska.EuroScience jest kolejną międzynarodową organizacją zwracającą uwagę na dotychczasowe osiągnięcia i niesłabnący potencjał rozwojowy Katowic i Dolnego Śląska – wielokrotnych gospodarzy ogólnoświatowych wydarzeń, takich jak: UN Climate Change Conference (COP24), UN World Urban Forum 2022 czy Śląski Festiwal Nauki KATOWICE.

Instytucje odpowiedzialne za przebieg wydarzeń organizowanych przez Europejskie Miasto Nauki 2024 to Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

MIL OSI