22.12.2021 Finał I Edycji Akademii Finansów za nami!

Source: Government of Poland in Polish

Podczas I Edycji Akademii Finansów studenci z całej Polski mieli możliwość poznania tajników świata finansów

Spośród ponad 60 uczestników wyłoniono 3 Laureatów, którzy odbędą płatny staż w Instytucie Finansów

Premierowa edycja Akademii Finansów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Spośród ponad 500 zgłoszeń wybrano 60 uczestników, którzy przez półtora miesiąca uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez ekspertów z dziedziny prawa i ekonomii na tematy związane m.in. z systemem podatkowym, służbą celną, czy prawnymi aspektami funkcjonowania systemu finansów publicznych.

W ramach Akademii Finansów, do dyspozycji młodych ludzi, stojących u progu kariery zawodowej, postawione zostały nowe możliwości zdobycia wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Akademia to projekt o unikalnej i przekrojowej tematyce, nieporównywalny z innymi programami dostępnymi na rynku. Świetnie uzupełnia ofertę dydaktyczną wielu uczelni, pokazuje studentom problematykę finansów z punktu widzenia legislacji podatkowej, analityki danych, strategii kształtowania polityki budżetowej czy tworzenia nowych rozwiązań IT

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski, który otworzył Galę Finałową Akademii.

Podczas Gali uczestnicy wysłuchali debaty na temat: „Kariera w podatkach”, w której udział wzięli Agnieszka Gajewska ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dr Marcin Grześkowiak – doradca podatkowy, członek International Fiscal Association, dr Mateusz Tchórzewski -wykładowca na UKSW oraz Wojciech Marzycki – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Analizy Danych. Moderatorem spotkania był profesor Marcin Jamroży, Dyrektor w Departamencie Cen Transferowych Ministerstwa Finansów.

Bardzo cieszy nas fakt, że pomimo formy hybrydowej całego projektu studenci podeszli rzetelnie do prowadzonych zajęć. Jesteśmy przekonani, że zarówno dzisiejsza debata jak i zdobyta w toku wykładów wiedza przekona wielu uczestników do poprowadzenia swojej ścieżki kariery w kierunku świata finansów

– podkreśla Anna Bartosiak Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów oraz Kierownik Akademii.

Momentem kulminacyjnym wydarzenia było ogłoszenie Laureatów I Edycji Akademii oraz uroczyste wręczenie uczestnikom certyfikatów przez Ministra Jana Sarnowskiego.

Prezentowane w ramach Akademii tematy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Potwierdziły to wyniki testu kończącego Akademię. Pomimo wysokiego poziomu trudności, wyniki uczestników były bardzo dobre. Trójka laureatów którzy najlepiej zdali test, w przyszłym roku rozpocznie staż w Instytucie Finansów. Razem z ekspertami Instytutu będą uczestniczyć w projektach badawczych, dotyczących polityki podatkowej i budżetowej oraz rynku finansowego. Ogromnie gratuluję wszystkim uczestnikom Akademii i już teraz zapraszam na jej kolejną odsłonę, realizowaną przez Instytut w przyszłym semestrze

– dodaje wiceminister Sarnowski.

Wszystkim biorącym udział w wydarzeniu dziękujemy za zaangażowanie, a Laureatom serdecznie gratulujemy!

Laureaci I Edycji Akademii Finansów:

Magdalena Czarnecka

Baltazar Witek

Piotr Rajs

MIL OSI