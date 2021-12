21.12.2021 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Turcji

Source: Government of Poland in Polish

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Turcji21.12.2021

Wydarzenie odbyło się 21 grudnia w Budapeszcie, w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Poświęcono je sytuacji w Afganistanie, kwestii przeciwdziałania nielegalnej migracji, sytuacji w regionie Bałkanów Zachodnich. Rozmawiano także o relacjach i współpracy UE z Turcją.

W trakcie dyskusji minister Zbigniew Rau poinformował partnerów o aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. – Sterowana przez reżim białoruski operacja hybrydowa na wschodniej granicy Polski, będącej jednocześnie wschodnią granicą UE i NATO, nie byłaby możliwa bez wsparcia z zewnątrz – podkreślił . Szef polskiej dyplomacji podziękował również państwom V4 za okazaną solidarność, a Ankarze za współpracę, która przyczyniła się do zmniejszenia liczby nielegalnych migrantów docierających do Białorusi z państw trzecich.

Ministrowie omówili sytuację w Afganistanie, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla bezpieczeństwa regionalnego i europejskiego, podkreślili także poparcie dla integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich, i konkretne wsparcie w tym kontekście udzielane przez państwa Grupy Wyszehradzkiej. Minister Rau wyraził nadzieję na jak najszybsze otwarcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią i poinformował o planowanym zwiększeniu polskiej pomocy rozwojowej dla regionu w 2022 r.

Rozmówcy wysoko ocenili potencjał współpracy gospodarczej w formacie V4+Turcja w okresie wychodzenia z pandemii COVID-19. Minister Rau podkreślił, że UE pozostaje najważniejszym partnerem gospodarczym Turcji, podczas gdy Ankara zajmuje drugie miejsce na unijnej liście partnerów handlowych w ramach umów preferencyjnych, a szóste ogółem. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że we wspólnym interesie obu stron leży dążenie do bliskiej i konstruktywnej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i przestrzeganiu prawa międzynarodowego, w szczególności w obszarze migracji, polityki bezpieczeństwa i relacji gospodarczych.

Turcja pozostaje najważniejszym partnerem gospodarczym Polski na Bliskim Wschodzie. Pomimo pandemii COVID-19, nasze obroty osiągnęły handlowe osiągnęły w ubiegłym roku poziom ponad 6 mld euro. Spotkanie było również okazją do potwierdzenia polskiego poparcia dla europejskiej perspektywy Turcji.

Rzecznik Prasowy MSZŁukasz Jasina

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI