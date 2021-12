21.12.2021 Warszawa Dzień pamięci o żołnierzach, którzy oddali życie za Polskę

Source: Government of Poland in Polish

Dzień pamięci o żołnierzach, którzy oddali życie za Polskę21.12.2021

W 2011 roku podczas misji w Afganistanie zginęło pięciu żołnierzy z 20. Brygady w Bartoszycach. Oddali życie za Polskę, bo na tym polega służba żołnierzy Wojska Polskiego. Dzisiejszy dzień jest dniem pamięci o tych, którzy oddali życie za Polskę. Jesteśmy im winni pamięć, a ich postawy kształtują postawy żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy służą w imię bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, Polski. – zaznaczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas obchodów Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami Państwa.

We wtorek, 21 grudnia szef MON wziął udział w uroczystości upamiętniającej żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami Polski. Ministrowi towarzyszyła kadra dowódcza Wojska Polskiego.

“Żołnierze przystępując do wojska składają przysięgę, w której ślubują, że będą gotowi oddać życie za Polskę. Ci żołnierze, jak i inni żołnierze, którzy na przestrzeni wielu lat zginęli pełniąc służbę na misjach, byli wierni składanej przysiędze. Chcę też podkreślić, że w ubiegłym roku dzięki Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zostały ustalone personalia odpowiedzialnego za ten haniebny atak terrorystyczny w Afganistanie. Podczas zatrzymania ten bojownik stracił życie. Chcę podkreślić, że państwo polskie dba, żeby zapewnić godne życie najbliższym żołnierzy, którzy polegli na misjach, ale państwo polskie też wyciąga konsekwencje wobec tych, którzy atakują polskich żołnierzy, którzy dopuszczają się tych haniebnych czynów.”

– mówił szef MON.

“Minister Mariusz Błaszczak podkreślił znaczenie misji zagranicznych dla bezpieczeństwa Polski. Żołnierze Wojska Polskiego przez lata uczestniczyli i dziś także służą w misjach ONZ, UE i NATO. Jak zaznaczył minister M. Błaszczak polscy żołnierze służący na misjach zawsze swoje zadania wykonują z poświęceniem i bardzo profesjonalnie. Doceniani są nie tylko przez Polaków, ale także przez sojuszników. Polscy żołnierze w ramach misji UNIFIL są w Libanie, polscy żołnierze służą w ramach misji NATO zarówno w Europie – na Łotwie, w Rumunii, Kosowie, a także w Iraku – wszędzie tam, gdzie Sojusz Północnoatlantycki oczekuje takiego wsparcia. Jesteśmy również aktywni w ramach formatu unijnego, bo przecież w Bośni i Hercegowinie, czy też we Włoszech, w misjach tych zorganizowanych i prowadzonych przez Unię Europejską.”

– mówił szef MON.

Minister podziękował także za służbę żołnierzom wojsk sojuszniczych stacjonującym w Polsce – żołnierzom ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

Szef MON złożył kwiaty przed pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, który znajduje się na Skwerze Pamięci przed Centrum Weterana w Warszawie.

GALERIA–>> Apel Pamięci przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. ***

21 grudnia jest Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Ten dzień wybrano nieprzypadkowo. 21 grudnia 2011 r. na misji w Afganistanie poległo pięciu żołnierzy z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Wideo

[embedded content]

Zdjęcia (4)

MIL OSI