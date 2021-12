20.12.2021 Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu najdłuższego tunelu w Polsce

Source: Government of Poland in Polish

20 grudnia Prezes Rady Ministrów wziął udział w otwarciu najdłuższego tunelu w Polsce, który jest częścią ponad 4,6 kilometrowego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Inwestycja znajduje się pod warszawskim Ursynowem na trasie S2. Jeszcze tego samego dnia, droga od węzła Puławska do węzła Warszawa Wilanów, została udostępniona kierowcom. Rząd pracuje nad połączeniem dróg, które zapewnią odpowiednią architekturę komunikacyjną w całej Polsce. Tylko w 2021 r. wybudowano ponad 400 km nowych arterii w naszym kraju.

Najdłuższy tunel w Polsce biegnie pod linią metra

– Jestem przekonany, że ten tunel przyczyni się nie tylko do rozwoju, do zwiększenia komfortu życia mieszkańców Warszawy, Mazowsza i całej Polski, ale także do zwiększenia bezpieczeństwa – powiedział Prezes Rady Ministrów na otwarciu nowego odcinka drogi S2.Liczący 2335 m przekop pod warszawskim Ursynowem jest najdłuższą podziemną przeprawą w Polsce. Biegnie pod tunelem I linii metra. Budowa odbyła się bez wstrzymywania ruchu podziemnej kolejki. Dodatkowo trasa została połączona z otwartym blisko rok temu mostem południowym im. Anny Jagiellonki. Południowa Obwodnica Warszawy to fragment trasy S2. Kierowcy ominą centrum stolicy i skrócą czas przejazdu pomiędzy dzielnicami.– Dziś otwieramy najnowocześniejszy tunel w Polsce i jednocześnie najdłuższy tunel – ponad 2 km. To symbol połączenia Polski wschodniej i zachodniej – połączenia dwóch systemów dróg ekspresowych i autostrad – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Środki na budowę POW z budżetu państwa

Całkowity koszt budowy otwieranego dziś odcinka S2 wraz z tunelem wyniósł 4,5 mld zł. Szef polskiego rządu podkreślił, że koszt budowy POW w większości został sfinansowany z budżetu państwa. Część dofinansowania pochodzi z funduszy europejskich. Rząd po naprawie funduszy może przeznaczyć więcej środków na nowe inwestycje. To daje dobrą perspektywę na przyszłość.

Bezpieczeństwo kierowców na pierwszym miejscu

Tunel POW został wyposażony w ponad 100 kamer, które całą dobę będą monitorowały ruch na drodze. Dodatkowo na trasie podziemnego odcinka zamontowano kilkanaście czujników pożarowych oraz nitki linowych czujników temperatury, które mają automatycznie zaalarmować służby w przypadku zaistnienia zagrożenia. Bramki do odcinkowego pomiaru prędkości zamontowane zostały przy wjeździe oraz wyjeździe do tunelu POW. System ten wyliczy średnią prędkość pojazdu na kontrolowanym odcinku na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem a końcem monitorowanej drogi. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny.– Ten tunel będzie jednym z najbezpieczniejszych, ponieważ będzie tu odcinkowy pomiar prędkości. Mam nadzieję, że wszyscy kierownicy będą stosowali się do przepisów bezpieczeństwa – powiedział Prezes Rady Ministrów. I dodał – Cały czas w naszym kraju ginie na drogach zbyt wiele osób. Nasze statystyki nie są dobre. Stąd nowe przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowa infrastruktura drogowa.

Ponad 400 km nowych dróg w 2021 r.

Już w tym roku i w kolejnych latach, setki kilometrów dróg zwiększą komfort jazdy polskich kierowców. Nowa infrastruktura zwiększy również bezpieczeństwo i dodatkowo poprawi perspektywy rozwoju gospodarczego dla całej Polski. Do użytku kierowców zostały lub już wkrótce zostaną oddane kolejne odcinki dróg: A1, S1, S2, S3, S7, S19 oraz S61. – To bardzo ważne, ponieważ do tej pory Polska była poszatkowana siatką dróg ekspresowych, ale nie połączonych ze sobą w bardzo wielu miejscach. To nad czym pracujemy dzisiaj, to ich logiczne połączenie, które zapewni odpowiednią architekturę komunikacyjną w całej Polsce – powiedział szef polskiego rządu. I dodał: – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do „przyśpieszenia drogowego”. Choć ten tunel otworzyliśmy z pewnym poślizgiem, to wiele innych dróg oddajemy przed czasem.

