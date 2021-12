20.12.2021 Portal wiecejwportfelach.gov.pl – wszystkie informacje o Polskim Ładzie w jednym miejscu

Source: Government of Poland in Polish

Portal wiecejwportfelach.gov.pl – wszystkie informacje o Polskim Ładzie w jednym miejscu20.12.2021

1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać zmiany w podatkach, które wprowadza Polski Ład.

Nie wiesz jaka będzie Twoja wypłata „na rękę”? Które rozwiązania są dla Ciebie?

Na te i inne ważne pytania odpowiedź znajdziesz na portalu wiecejwportfelach.gov.pl.

Polski Ład to historyczna obniżka podatków, dzięki której w portfelach Polaków zostanie ok. 17 mld zł rocznie. 1 stycznia 2022 roku wprowadzamy rozwiązania, które poprawią komfort życia w Polsce i sprawią, że nasza gospodarka nabierze rozpędu.

Od 20 grudnia 2021 r. odpowiedzi na wszystkie ważne pytania dotyczące Polskiego Ładu znajdziesz w jednym miejscu – na portalu wiecejwportfelach.gov.pl.

Nowy portal to przede wszystkim wiele przykładów korzyści, jakie niesie za sobą Polski Ład. Najważniejsze informacje znajdą tam dla siebie zarówno osoby pracujące na etacie, seniorzy jak i przedsiębiorcy. Jest też specjalna zakładka dotycząca wsparcia dla rodzin.

Na stronie internetowej znajdują się m.in. przykładowe wyliczenia , ile od 2022 roku będą zarabiać osoby, które zarabiają pensję minimalną czy przeciętną, jak i otrzymują wyższe wynagrodzenie. Dodatkowo dzięki kalkulatorowi miesięcznego wynagrodzenia każdy może wyliczyć swoją miesięczną pensję „na rękę”.

Kalkulator jest bardzo prosty w użyciu. Aby obliczyć swoją przyszłą pensję, należy wpisać kwotę brutto z umowy o pracę, a także podać informacje o przynależności do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz o miejscu pracy poza lub w miejscu zamieszkania. Kalkulator pozwala także sprawdzić korzyści, które wynikają z rządowych programów „Rodzina 500+” i „Rodzinny kapitał opiekuńczy”.

Dla wszystkich osób został przygotowany specjalny dział „pytań i odpowiedzi” (Q&A). Znajdują się w nim odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Sekcja ta jest na bieżąco aktualizowana.

MIL OSI